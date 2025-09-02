Wielka awantura przed walką Adamka. Padły poważne oskarżenia, Materla nie wytrzymał

Wielkie napięcie towarzyszy najbliższej gali Fame MMA 27, która odbędzie się 6 września w Gliwicach. W walce wieczoru zobaczymy starcie Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem, a w karcie walk nie brak innych świetnie zapowiadających się pojedynków. Galę uświetnią, poza "Góralem" m.in. Michał Materla, Marcin Najman, czy Lexy Chaplin.

Awantura przed Fame MMA 27. Najman uderzył w Adamka

W trakcie ostatniej konferencji prasowej można było odczuć silne animozje pomiędzy Najmanem i Adamkiem. "Cesarz" zarzucał mu nadużywanie alkoholu. Miał to być powód zgubienia przez "Górala" bagażu na lotnisku.

"Ja znam go 18 lat, ja wiem, jak to było. Chlapnął na międzylądowaniu, przysnął. Przypomniał sobie o bagażach, pobiegł, jak gdzieś go obudzili" - zaczął Najman.

Hamulce jednak puściły kompletnie, gdy wypomniał Adamkowi, że ten nie pojawił się na pogrzebie trenera Andrzeja Gmitruka, jednej z najważniejszych postaci w karierze Adamka. Pozostali uczestnicy konferencji, na czele z Michałem Materlą wyglądali na mocno zażenowanych.

Materla odniósł się do zarzutów. Wyjaśnił swoje poglądy

Były mistrz KSW już wtedy stanął w obronie Adamka, za co został przez Najmana skrytykowany. Podczas poniedziałkowego programu face2face odniósł się szerzej do incydentu.

Byłem troszeczkę zażenowany, bo dla mnie to też nowość. Ja jestem sobą i zareagowałem w sposób, w jaki mi to podpowiadały emocje. Nie popieram sytuacji, w której ktoś jeździ pod wpływem alkoholu i powoduje niebezpieczne sytuacje. Mimo wszystko Tomek zapisał się jednak na kartach historii - był dwukrotnym mistrzem świata w dwóch różnych kategoriach wagowych [...] Może trochę się Tomek nieporadnie bronił, a Marcin wciąż szedł w tę samą stronę

Rywalem Materli w trakcie Fame MMA 27 będzie doświadczony freakfighter Dawid "Crazy" Załęcki. Panowie zmierzą się w boksie w małych rękawicach. Materla uchodzi za murowanego faworyta.

