Wiadomość ze sztabu Szeremety nadeszła w nocy. Szaleństwo, ogłosili to po finale

Julia Szeremeta do pojedynku z postrzeganą za wyraźną faworytkę Lin Yu-ting podeszła bez żadnych kompleksów. Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu był sukcesem, który już wzbudzał ogromny podziw. Złoto olimpijskie jest marzeniem każdego sportowca, ale niestety po jednostronnym pojedynku zawisło na szyi Tajwanki.

Sukces, którego nikt się nie spodziewał. Szeremeta wicemistrzynią olimpijską

Mimo porażki w finale Szeremeta mogła być więcej niż zadowolona . W Paryżu napisała historię - sięgnęła po pierwszy medal w polskim boksie od 1982 roku. Wówczas z Barcelony Wojciech Bartnik przywiózł brąz. Na 20-latkę spłynęła lawina gratulacji i to nie tylko z Polski. Postawę Szeremety chwaliły także rywalki , w tym triumfatorka w kategorii do 57 kilogramów.

- Fakt, że mogła już wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, świadczy o jej umiejętnościach. Julia jest taka młoda, a udało jej się dostać do finału. Dla mnie to już jest niesamowite. Jest doskonała i ma świetną technikę. Wierzę, że w przyszłości będzie się dalej rozwijać - stwierdziła Lin Yu-Ting.

Na pewno jestem bardzo szczęśliwa z tego, co osiągnęłam. Chciałam więcej, ale obiecuję, że za cztery lata wrócę na igrzyska olimpijskie i przywiozę złoto

Paryż 2024. Wyjątkowa reakcja sztabu reprezentacji Polski na sukces Julii Szeremety

"Walczyliśmy o to marzenie z całych sił! Wierzyliśmy, naprawdę w to wierzyliśmy! I zrobiliśmy to! Mamy medal! Julia Szeremeta jest Wicemistrzynią Olimpijską!" - podkreślono.