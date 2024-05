Wiadomo, co z dalszą karierą Najmana. Słowa fightera nie pozostawiają złudzeń

Marcin Najman po ostatniej walce w oktagonie musiał zaliczyć przymusową wizytę w szpitalu. Podczas pojedynku z Jackiem Murańskim doznał on bowiem poważnej kontuzji. Mimo problemów ze zdrowiem 45-latek zapowiedział, że nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że zmienił on zdanie. "El Testosteron" zamieścił bowiem w sieci nagranie z treningu i dał do zrozumienia, że powoli szykuje się na przejście na sportową emeryturę