- Moim zdaniem Tyson Fury nie ma odpowiedniej mocy w pięści, by znokautować Dilliana Whyte'a. W wymianie lewych sierpowych to Fury zostanie znokautowany. Dillian ułoży go do snu w okolicach jedenastej rundy (...) - powiedział Hearn.

Przypomnijmy, że "Król Cyganów" wraca po wygranym przed czasem trzecim pojedynku z Deontayem Wilderem w październiku zeszłego roku. Natomiast Whyte wygrał - również przed czasem - rewanż z Aleksandrem Powietkinem w marcu zeszłego roku.

Boks. 41 milionów dolarów do podziału

Kwota wyłożona w wygranym przez stronę Fury'ego styczniowym przetargu na organizację walki - 41 milionów dolarów - została podzielona przez federację w specyficzny sposób. Fury otrzyma 29,5 miliona dolarów, Whyte 7,4 miliona, a zwycięzca otrzyma bonus w postaci kwoty wynoszącej dokładne 10 procent z 41 milionów (4,1 miliona).

