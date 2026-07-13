Weto z Niemiec ws. Kliczki. Odmowa dotarła po powrocie z Polski do Ukrainy

W ukraińskich mediach co rusz pojawiają się doniesienia wokół powrotu Władimira Kliczki do ringu. Mówi się, że niegdysiejszy pięściarz wagi ciężkiej, były mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie chciałby raz jeszcze zaprezentować się publiczności, a wśród potencjalnych rywali padają wielkie nazwiska.

Spencer Brown, menadżer obecnego mistrza WBC w wadze ciężkiej Niemca Agita Kabayela i byłego brytyjskiego mistrza Tysona Fury'ego, twierdzi, że Kliczko mógłby zmierzyć się z jego podopiecznym.

Jest kilka ciekawych walk dla Kliczki. Sądzę, że numerem jeden jest walka z Agitem w Niemczech

Wygląda jednak na to, że zupełnie innego zdania jest sam Kabayel. Zabrał głos i jasno wypowiedział się w sprawie potencjalnej walki z 50-letnim mistrzem.

Kabayel odżegnuje się od pomysłu walki z Kliczką

Jak donosi ukraiński serwis Sport.ua, Agit Kabayel "nie jest gotowy dać Ukraińcowi szansy na zdobycie tytułu". Pięściarz miał stwierdzić, że nie uważa takiej walki za istotną ze sportowego punktu widzenia. Podkreślił, że co prawda Władimir Kliczko to wielki sportowiec, ale - jego zdaniem - nie jest już w stanie konkurować z obecną elitą dywizji.

"Wiele osób mówi: 'Władimir Kliczko był niesamowity. Znokautowałby cię'. I zgadzam się. Kiedyś naprawdę mógł mnie znokautować. Owszem, wciąż jest w doskonałej formie fizycznej, ale wątpię, czy będzie w stanie dorównać zawodnikom wagi ciężkiej, którzy dzisiaj regularnie walczą" - stwierdził dla DAZN.

Na pogłoski o powrocie Kliczki do ringu zareagował również znany brytyjski promotor Eddie Hearn. I on nie wierzy, że ukraiński pięściarz byłby w stanie pokonać czynnych zawodników.

"Słuchajcie, Kliczko był niesamowitym zawodnikiem. Ale ile czasu minęło, odkąd pojawił się na ringu? Jakieś 10 lat. Więc nie sądzę, żeby wrócił i pokonał tych facetów. Choć prawdopodobnie tęskni za tym każdego dnia" - ocenił w Playbook Boxing.

Kliczko wprost ws. Usyka. Nie wróżył mu sukcesu

Przez media przetaczają się również spekulacje o potencjalnej walce Władimir Kliczko - Ołeksandr Usyk. Według byłego brytyjskiego pięściarza Spencera Olivera jej organizacja jest całkiem możliwa.

Kliczko na temat samego starcia milczy, choć w najnowszej wypowiedzi nie unika tematu Usyka. Prosto z mostu przyznaje, że lata temu nie za bardzo wierzył w sukces młodszego kolegi.

"Usyk był promowany przez moją firmę K2 przez długi czas. Trwało to długo, o ile dobrze pamiętam; zaczął promować się samodzielnie dopiero przed rewanżem z Dubois" - rozpoczyna wspomnienie w Sportal.bg.

Mówiłem mu od lat: 'Mistrzu, nie sądzę, żebyś dał radę'. Nie sądziłem, że osiągnie poziom mistrza w swojej kategorii wagowej

A na koniec ujawnia reakcję Usyka na taką ocenę sytuacji. "Nie spodobały się mu moje słowa. Ale udowodnił, że wszystko jest możliwe. Zjednoczył tytuły - to niesamowite i historyczne osiągnięcie" - podsumowuje.





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