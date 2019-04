Podczas gali w Lafayette odbyły się dwie walki w ramach półfinału turnieju World Boxing Super Series - w wadze koguciej i junior półśredniej.

Zdjęcie Nonito Donaire /Getty Images

Nonito Donaire (40-5, 26 KO) miał na pewno największe nazwisko w ośmioosobowym składzie w swoim limicie, ale również blisko trzydzieści siedem lat na karku, mało kto więc dawał mu szansę na to, by wskoczyć do wielkiego finału. "Filipiński Flesz" zdominował Stephona Younga (18-2-3, 7 KO), który niemal w ostatniej chwili wskoczył w miejsce kontuzjowanego Zolaniego Tete. Ostateczne przełamanie nastąpiło w szóstej rundzie, gdy Donaire nie trafił co prawda prawym hakiem, lecz natychmiast wystrzelił lewym sierpowym, który eksplodował na brodzie rywala. Ciężki nokaut! Tym samym Filipińczyk obronił tytuł mistrza świata wagi koguciej federacji WBA i wskoczył do finału WBSS.

Reklama

Regis Prograis (24-0, 20 KO) zrzucił z kolei z tronu WBA - tylko kategorii junior półśredniej, Kiryła Relicha (23-3, 19 KO). Amerykanin już w pierwszej rundzie hakiem na korpus doprowadził Relicha do liczenia. Ta przewaga momentami wzrastała i Białorusin w połowie szóstej odsłony został zastopowany.