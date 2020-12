Anthony Joshua (24-1, 22 KO) nie ma wyboru. Jeśli nie chce stracić tytułu mistrza świata federacji WBO wagi ciężkiej, w kolejnym występie musi spotkać się z Aleksandrem Usykiem (18-0, 13 KO)!

Poczekamy jeszcze na absolutną i pełną unifikację królewskiej kategorii. Bo nawet jeśli AJ wyjdzie do Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) w najbliższych miesiącach, to tylko z pasami IBF i WBA. Fury jest w posiadaniu tytułu WBC. Wszystko potwierdził Paco Valcarcel - prezydent World Boxing Organization.



Usyk został obowiązkowym pretendentem do tytułu WBO w momencie, gdy ogłosił przenosiny do wagi ciężkiej. Bo przepisy WBO mówią jasno, że jeśli mistrz idzie na stałe do wyższej kategorii, z miejsca staje się obowiązkowym pretendentem. Joshua 1 czerwca 2019 miał pobić Andy'ego Ruiza jr i skrzyżować rękawice właśnie z Ukraińcem. Wtedy jednak byliśmy świadkami sensacji i porażki Anglika z niedocenianym Meksykaninem. Usyk zamiast walczyć z Joshuą musiał więc poczekać na jego rewanż z Ruizem.



Kiedy AJ odzyskał swoje pasy IBF/WBA/WBO pół roku później (grudzień 2019), miał już na głowie dwie obowiązkowe obrony - właśnie z Usykiem z ramienia WBO, a także z Kubratem Pulewem (28-2, 14 KO), którego narzucała federacja IBF. Władze World Boxing Organization ustąpiły i zrobiły miejsce na starcie Joshua vs Pulew. W sobotę późnym wieczorem w Londynie Joshua znokautował twardego Bułgara w dziewiątej rundzie. Natychmiast pojawiły się pytania o unifikację z Furym, ale temat ucina prezydent federacji WBO.



- Już dwa razy odstąpiliśmy od walki Joshua vs Usyk i nie zamierzamy zrobić tego po raz trzeci na okazję unifikacji z Tysonem Furym. Anthony Joshua musi teraz walczyć z Aleksandrem Usykiem, albo oddać nasz pas. Wyjątkiem będzie tylko moment, gdy sam Usyk zdecyduje się i zgodzi poczekać dłużej - powiedział Valcarcel.



Teoretycznie Eddie Hearn - promotor Joshuy i współpromotor Usyka, mógłby sięgnąć głęboko do kieszeni i przekonać Usyka, by ten poczekał kilka miesięcy dłużej na swoją szansę, jednak Ukrainiec zapowiada od kilku tygodni, że za żadne pieniądze nie zamierza zrezygnować ze swoich praw obowiązkowego pretendenta.

