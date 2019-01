W zagranicznych mediach ukazała się informacja, że federacja WBC, której pas dzierży Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO), oficjalnie nakazała rewanż swojego czempiona z Tysonem Furym (27-0-1, 19 KO).

Federacja poinformowała też, że obozy zawodników mają czas do 5 lutego na dogadanie się co do warunków finansowych. W przeciwnym wypadku WBC zarządzi podział zysków 60-40 na korzyść "Bronze Bombera".

Oznacza to 10-procentowy wzrost pensji Fury`ego w stosunku do typowego podziału mistrz - pretendent, jakim jest 70-30.

Przypomnijmy, że pierwsza walka obydwu panów zakończyła się kontrowersyjnym remisem po 12. rundach.

Fury leżał na deskach dwukrotnie (w 9. i 12. rundzie) jednak wielu ekspertów, jak i kibiców uważa, iż pomimo tego Brytyjczyk powinien tę walkę wygrać.

Oby promotorzy zawodników szybko się dogadali i jak najprędzej doprowadzili do rewanżu, na który czeka cały bokserski świat.