Ważna zmiana w życiu Julii Szeremety. Musiała dokonać wyboru
Julia Szeremeta walczy o swój kolejny medal na zawodach Pucharu Świata. Inauguracja tej imprezy ma miejsce w Brazylii. Polka liczy na to, że uda jej się poprawić wynik z ubiegłego roku i zdobyć złoto. Wcześniej wybrała się jednak w podróż pociągiem do Lublina z dziennikarzem "Dzień Dobry TVN". Opowiedziała m.in. o dużej zmianie, jakiej musiała dokonać w swoim życiu. Gdy była młodsza, podjęła ważną decyzję.
Występ Szeremety w "Dzień Dobry TVN" miał skupiać się m.in. na Lublinie. To miasto, w którym polska pięściarka mieszka już od kilku lat. Wyznała, że przeprowadziła się ze względu na zmianę barw klubowych i okazało się, że polubiła to miasto.
Julia Szeremeta zawalczy w Pucharze Świata
Po niezwykle trudnej przeprawie do Ameryki Południowej, Julia Szeremeta oraz jej koleżanki i koledzy wreszcie dolecieli do Brazylii. To właśnie tam Polacy zawalczą w inauguracyjnych ten bokserski sezon zawodach Pucharu Świata. Ich podróż trwała niemal 40 godzin i była okropnie wyczerpująca.
Szeremeta ma nadzieję na poprawę swojego wyniku z ubiegłego roku. Podczas Pucharu Świata w Brazylii w 2025 roku zdobyła srebro, teraz, podobnie jak wtedy, ma chrapkę na złoto. Warto przypomnieć, że Polka jest liderką list World Boxing po ubiegłym sezonie.
Julia Szeremeta musiała dokonać wyboru
Jak się okazało, w przeszłości Julia Szeremeta musiała dokonać sportowego wyboru. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznała, że na początku to inny sport był jej priorytetem. Osiągała w nim nawet dobre wyniki.
Gdy miała 5 lat, zaczęła swoją przygodę z karate. "W wieku trzynastu lat zaczęłam trenować boks. (...) Zmieniłam dyscyplinę z karate na boks, nadal zostałam w sportach walki" - przyznała. Dodała, że chciała spróbować czegoś innego, bo też zdążyła, jak każde dziecko, znudzić się tym, co robiła dotychczas.
Wyjaśniła, że jeden z jej kolegów ze szkoły trenował boks, a karate miało również zajęcia ogólnorozwojowe, w które boks był wplatany. Ostatecznie, to przy tej dyscyplinie została Szeremeta.