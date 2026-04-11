Ważna zmiana w życiu Julii Szeremety. Musiała dokonać wyboru

Anna Dymarczyk

Julia Szeremeta walczy o swój kolejny medal na zawodach Pucharu Świata. Inauguracja tej imprezy ma miejsce w Brazylii. Polka liczy na to, że uda jej się poprawić wynik z ubiegłego roku i zdobyć złoto. Wcześniej wybrała się jednak w podróż pociągiem do Lublina z dziennikarzem "Dzień Dobry TVN". Opowiedziała m.in. o dużej zmianie, jakiej musiała dokonać w swoim życiu. Gdy była młodsza, podjęła ważną decyzję.

Julia Szeremeta podczas wydarzenia, w czarnej sukience, na tle niebieskiego logo z motywem fal.
Julia Szeremeta

Występ Szeremety w "Dzień Dobry TVN" miał skupiać się m.in. na Lublinie. To miasto, w którym polska pięściarka mieszka już od kilku lat. Wyznała, że przeprowadziła się ze względu na zmianę barw klubowych i okazało się, że polubiła to miasto.

Potwierdzają się przykre doniesienia ws. Szeremety. Sama wyjawiła przed wylotem

Julia Szeremeta zawalczy w Pucharze Świata

Po niezwykle trudnej przeprawie do Ameryki Południowej, Julia Szeremeta oraz jej koleżanki i koledzy wreszcie dolecieli do Brazylii. To właśnie tam Polacy zawalczą w inauguracyjnych ten bokserski sezon zawodach Pucharu Świata. Ich podróż trwała niemal 40 godzin i była okropnie wyczerpująca.

Szeremeta ma nadzieję na poprawę swojego wyniku z ubiegłego roku. Podczas Pucharu Świata w Brazylii w 2025 roku zdobyła srebro, teraz, podobnie jak wtedy, ma chrapkę na złoto. Warto przypomnieć, że Polka jest liderką list World Boxing po ubiegłym sezonie.

Jak się okazało, w przeszłości Julia Szeremeta musiała dokonać sportowego wyboru. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznała, że na początku to inny sport był jej priorytetem. Osiągała w nim nawet dobre wyniki.

Problemy Szeremety i całej polskiej kadry na lotnisku w Brazylii. Nie tak miało być

Gdy miała 5 lat, zaczęła swoją przygodę z karate. "W wieku trzynastu lat zaczęłam trenować boks. (...) Zmieniłam dyscyplinę z karate na boks, nadal zostałam w sportach walki" - przyznała. Dodała, że chciała spróbować czegoś innego, bo też zdążyła, jak każde dziecko, znudzić się tym, co robiła dotychczas.

Wyjaśniła, że jeden z jej kolegów ze szkoły trenował boks, a karate miało również zajęcia ogólnorozwojowe, w które boks był wplatany. Ostatecznie, to przy tej dyscyplinie została Szeremeta.

Zobacz również:

Julia Szeremeta ze swoim teamem
Złoty medal jednak dla Julii Szeremety? Sama publicznie ogłasza ws. rewanżu

Katarzyna Pociecha
Julia Szeremeta
Julia Szeremeta
