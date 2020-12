Wasyl Łomaczenko (14-2, 10 KO) czuje się oszukany i twierdzi, że sędziowie mogli być przekupieni. Ukrainiec zamierza naciskać na rewanż z Teofimo Lopezem (16-0, 12 KO).

- Chcę rewanżu, pytanie tylko, czy Lopez się na niego zgodzi? Moim zdaniem nie, oni się boją. Wiedzą, że boksowałem wtedy z kontuzją pleców, a Lopez miał szczęście. Jeśli dałby mi rewanż, straciłby pasy - przekonuje "Matrix".

- Nie przegrałem tej walki, to był łatwy do wytypowania remis. W pierwszej połowie wygrałem jedną rundę, ale w drugiej połowie potyczki oddałem tylko jedną. Sześć do sześciu, to był remis. Tu nie chodzi nawet o stronnicze punktowanie, uważam, że sędziowie byli w jakiś sposób przekupieni. To nie było uczciwe sędziowanie - dodał były już mistrz świata trzech kategorii.

Zdjęcie Wasyl Łomaczenko (z lewej) / Getty Images

