Już za niecały tydzień, 31 sierpnia w Londynie dojdzie do hitowej walki Wasyl Łomaczenko vs Luke Campbell o pasy WBA, WBO (będące w posiadaniu Łomaczenki) i WBC (wakujący) wagi lekkiej. Ten pojedynek ma być kolejnym krokiem na drodze ukraińskiego wirtuoza do realizacji jego wielkiego celu, jakim jest uzyskanie statusu najlepszego zawodnika w historii boksu.

- Oczywiście nie mogę walczyć z Saulem Alvarezem czy Terence'em Crawfordem, ponieważ ci goście się dużo więksi ode mnie. Kiedy walczyłem w moich naturalnych kategoriach wagowych, to wszystko było dla mnie łatwe. Nie było żadnego problemu. Kiedy jednak poszedłem wyżej, zacząłem walczyć z gośćmi, którzy są ode mnie więksi, dysponują większym zasięgiem ramion i są wyżsi. Jest teraz ciężej - powiedział genialny Ukrainiec.



- Nie myślę o nokautach. Wchodzę po prostu do ringu i boksuję w swoim stylu. Jeżeli nadarzy się okazja, idę po nokaut. Nie mówię swobodnie po angielsku, więc nie mogę w pełni zaprezentować w tym języku mojej osobowości. Nie mogę być supergwiazdą, ale mogę być najlepszym bokserem w historii. To jest mój cel - dodał dwukrotny złoty medalista olimpijski (2008, 2012), dwukrotny mistrz świata w boksie olimpijskim (2009, 2011) i rekordzista w boksie zawodowym, jeśli chodzi o tempo zdobycia tytułów mistrzowskich w trzech kategoriach wagowych.