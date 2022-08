Legitymujący się rekordem 25 zwycięstw i ani jednej porażki Marcin Siwy, drugiego września zmierzy się z bardzo doświadczonym Kamilem Sokołowskim. W przebogatym bokserskim CV 36-latka znajduje się między innymi potyczka z niedawnym pogromcą Adama Kownackiego - Alim Demirezenem. Zwycięzca starcia Siwy vs Sokołowski oprócz wyczynu sportowego zapisze na swoim koncie także symboliczny tytuł najlepszego obecnie pięściarza wagi ciężkiej rodem z Częstochowy.

Drugiego września w hali Polonia kolejne ambitne wyzwanie podejmie charyzmatyczny Nikodem Jeżewski. Zawodnik z Kościerzyny wrócił już na zwycięską ścieżkę, z której w lutym na chwilę zepchnął go fenomenalny Artur Mann. Teraz ambitny Jeżewski za cel obrał sobie pięściarza o przydomku "Bawarski Snajper". Starcie z Serge’em Michelem to dla Polaka okazja do poprawienia jego bilansu z reprezentantami Niemiec, jaki ucierpiał nieco po wspomnianej potyczce z Mannem.