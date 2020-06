Walka Wacha z Johnsonem główną atrakcją bokserskiej gali w Konarach

Walka Mariusza Wacha z Amerykaninem Kevinem Johnsonem będzie główną atrakcją piątkowej gali bokserskiej w Konarach (Świętokrzyskie). Obaj pięściarze to byli pretendenci do tytułu zawodowego mistrza świata w wadze ciężkiej.

III Gala Wach Team w Pałacu w Konarach koło Buska-Zdroju, to pierwsza gala bokserska w Polsce podczas pandemii koronawirusa. Odbędzie się bez udziału kibiców, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wszystkie pojedynki będzie można zobaczyć w telewizji lub internecie w systemie pay-per-view.

Walką wieczoru będzie pojedynek byłych pretendentów do tytułu zawodowego mistrza świata Mariusza Wacha (35-6, 19 KO) z Amerykaninem Kevinem Johnsonem (34-16-1, 18 KO). Obaj pięściarze mają po 40 lat. Wach w listopadzie 2012 roku przegrał na punkty z mistrzem świata organizacji IBF, WBO, IBO i WBA Ukraińcem Wołodymyrem Kliczko. Była to pierwsza porażka Polaka w jego zawodowej karierze. Johnson w grudniu 2009 otrzymał szansę walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC. Amerykanin po 12 rundach przegrał jednogłośnie na punkty z drugim z braci Kliczko, Witalijem.



Sporo emocji powinna dostarczyć także walka pań. Mistrzyni świata i Europy Ewa Piątkowska (13-1, 4KO) zmierzy się z Kariną Kopińską (13-32-4, 3KO). Będzie to rewanż za pojedynek sprzed czterech lat. Wówczas na punkty wygrała Piątkowska.