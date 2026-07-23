Walka Wacha z Furym ustawiona? Cios wagi ciężkiej, Polak demaskuje

Były już "walki" 58-letniego(!) Mike Tysona z youtuberem i bokserem Jakiem Paulem, realizowane i pokazywane oczywiście przez platformę Netflix, więc o co ten cały ambaras? Mógłby zapytać ktoś, kto wcale nie przeciera oczu ze zdumienia, widząc konfrontację "ledwie" 46-letniego Mariusza Wacha z "Królem Cyganów", czyli Tysonem Furym.

Mariusz Wach: Czy walka z Furym jest wyreżyserowana?

Szkopuł jednak w tym, że pojęcie sportu zmienia się na naszych oczach. Oczywiście kiedyś też zdarzały się "cyrki", choćby z udziałem uważanego za najwybitniejszego pięściarza wszech czasów Muhammada Alego. "The Greatest" 26 czerwca 1976 roku w Tokio zmierzył się z japońskim zapaśnikiem Antonio Inokim, a walkę okrzyknięto "Wojną Światów".

Starcie zakończyło się remisem po 15 rundach. Ali walczył głównie z defensywnym Inokim, który leżąc na macie, zadawał niskie kopnięcia, poważnie uszkadzając nogi "Największego". Wielki Ali przystąpił do tego pojedynku w czasie, gdy w boksie był mistrzem świata, a kilka miesięcy później z Kenem Nortonem bronił pasa WBC. Tyle tylko, że wówczas to były eksperymenty, w tym przypadku wczesnego MMA, jak połączyć show z biznesem. A dziś tego typu realizowanych przedsięwzięć mamy na pęczki.

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W przypadku starcia Wach - Fury problem jest inny. Walkę na żywo ma zobaczyć tylko około 2 tysięcy osób, które znajdą się na miejscu, bo transmisji z tego wydarzenia nie będzie. Widzowie mają ją zobaczyć dopiero w trzecim sezonie produkcji o familii "Króla Cyganów", pod nazwą "At home with the Furys". Czy w serialu dokumentalnym pojawi się cały pojedynek? Czy tylko fragmenty? A może dosłownie jeden urywek?

Pytań jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że ma zapaść oficjalny werdykt. Tyle tylko, co zupełnie nieoficjalnie powiedziała dziennikarzowi Interii osoba z otoczenia Wacha, dynamika zmian jest bardzo duża. A Wach, podpisując kontrakt, zgodził się być integralną częścią tego przedsięwzięcia.

W związku z tym pojawiły się pytania, czy mimo wszystko nie dojdzie do sytuacji, w której tak naprawdę zwycięzca będzie znany już przed walką. Z dodatkowym domniemaniem, już nawet abstrahując od faktu, że Fury jest pięściarzem obiektywnie lepszym, iż tak naprawdę tylko jego ręka będzie mogła pójść w górę.

W rozmowie z ringpolska.pl Wach zapewnił, że mimo tych wszystkich okoliczności, to będzie prawdziwe, sportowe starcie. Zapytany, czy dostał od Netfliksa gotowy scenariusz do odegrania, odparł:

- Nigdy nie miałem żadnej regułki do przeczytania, tak samo nigdy nie miałem wyreżyserowanego pojedynku. Jedne walki szły trochę lepiej, inne gorzej, ale nigdy nic nie miałem wyreżyserowanego. Tak samo teraz. Wiadomo, to pewnie jego dzień i jego serial, większość pewnie tak myśli, że jest jakiś scenariusz, ale go nie ma - zapewnił "Polski Olbrzym".

Wach przyznał za to, że musi cedzić słowa, bo tak został obwarowany jego kontrakt na to wydarzenie.

- Mam za to karę, jak za dużo będę mówił. Za to mam kary umowne. Mamy zakaz, za dużo nie mogę opowiadać, dlatego też tak gryzę się w język. Walka będzie jednak sankcjonowana, więc wynik będą musieli podać - zapowiedział.

Mariusz Wach Piotr Kucza Newspix.pl

Tyson Fury i Ołeksandr Usyk FAYEZ NURELDINE AFP





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