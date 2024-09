Walka Tysona coraz bliżej, a tu takie wieści. Gwiazda podjęła decyzję. Razem z synem

Poza tym Tyson został zmuszony do wycofania się z pierwszego występu, zaplanowanego na 20 lipca, z powodu nawrotu wrzodu na żołądku. Jednak organizatorzy - w tym platforma streamingowa Netflix - przymknęli na to oko i przełożyli walkę na inny termin. Natomiast lekarze uznali, że Tyson jest zdolny do pojedynku i ten wrócił na obóz przygotowawczy.

