Jeszcze w sobotę można było niemal w ciemno zakładać, jaki scenariusz jest najbardziej pożądany z punktu widzenia Michała Cieślaka . Polak podczas gali we Wrocławiu pokonał przed czasem Juana Diaza, a później dał do zrozumienia - zresztą od długiego czasu jest w swoim przekazie spójny - że interesuje go trzecia w karierze szansa wywalczenia tytułu mistrza świata kategorii junior ciężkiej. To jest szczyt marzeń naszego zawodnika.

