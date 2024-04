Łukasz Różański jeszcze groźniejszy dla Lawrence'a Okoliego. Tata powitał Stanisława

Gdyby było inaczej, a posiadane trofeum już w pełni go zaspokajało, skorzystałby z możliwości i w nadchodzącym pojedynku do spodu wykorzystałby prawo do dobrowolnej obrony, a po wygranej na przykład zakończyłby karierę. Ale Różański pragnie znacznie więcej, to dlatego wybrał najtrudniejszą opcję z dostępnych, dzięki czemu 24 maja skrzyżuje rękawice z koszmarem polskich pięściarzy - Brytyjczykiem Lawrence'em Okoliem.