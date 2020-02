Planowana pierwotnie na 28 marca walka Ołeksandra Usyka (17-0, 13 KO) z Dereckiem Chisorą (32-9, 23 KO) odbędzie się ostatecznie 23 maja w O2 Arena w Londynie. Wszystko potwierdził przebywający obecnie w USA promotor Eddie Hearn.

W Wielkiej Brytanii galę pokaże Sky Sports w przekazie PPV. W innych krajach - w tym również w USA, będzie ona do obejrzenia na platformie streamingowej DAZN. Nie ma mowy o wakującym pasie WBO. Pojedynek będzie miał charakter rankingowy.



- Ołeksandr jest w pełnym treningu. Walka zaklepana - stwierdził szef grupy Matchroom.



- Usyk to naprawdę dobry zawodnik. Spróbuje mnie wyboksować, ale nie będzie miał łatwo tego wieczoru - mówi jak zwykle zadziorny Chisora, w przeszłości mistrz Europy wagi ciężkiej oraz pretendent do pasa WBC.