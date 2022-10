Walka o cztery pasy nabiera kształtu. Rozmowy w tym tygodniu!

Boks. Bob Arum: Usyk chce walki z Furym

- Traktuję Usyka jak kumpla, bo to najlepszy przyjaciel Wasyla Łomaczenki. Oni są bardzo blisko, a do tego łączy ich osoba menadżera Egisa Klimasa, który jest od lat naszych przyjacielem. Łomaczenko wraca w najbliższą sobotę, więc usiądę wkrótce z Klimasem i Usykiem do kolacji, prawdopodobnie w czwartek. To będzie okazja do długiej rozmowy odnośnie planów i walki z Furym. Ale już wcześniej rozmawialiśmy i wiem, że oni chcą tego pojedynku - powiedział Arum, szef grupy Top Rank.