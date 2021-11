To właśnie w starciu z Robinsonem zanotował swoją pierwszą porażkę w karierze. Doszło do tego w kwietniu 2019 roku na gali MB Boxing Night "Ostatni taniec". Anglik wygrał wówczas niejednogłośnie na punkty.



Jonak chciał się odegrać, toteż w rewanżu od razu ruszył na rywala. Wkładał w ciosy sporo siły, chcąc posłać rywala na deski. Parokrotnie był nawet bliski tej sztuki.





Tymex Boxing Night. Jonak zremisował z Robinsonem

Po kilku rundach przewaga Polaka zmalała, a pojedynek stał się wyrównany. W ringu trwała intensywna wymiana ciosów i polała się krew.



W ośmiu rundach nie doszło jednak do nokautu, więc o wyniku starcia musieli zdecydować sędziowie. Jeden z nich wskazał na Polaka (77-75), lecz dwóch pozostałych orzekło remis (76-76). Wobec tego walka zakończyła się remisem.



TB

