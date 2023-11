Moisés Fuentes Rubio zostaje mistrzem świata

Moisés Fuentes karierę zawodową rozpoczął 31 maja 2007. Meksykanin większość walk odnotował w ojczyźnie. Były też walki w Filipinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych czy na Kubie. Fuentes był zawodnikiem niższych kategorii wagowych. W 2011 roku został mistrzem świata WBO dywizji słomkowej (do 47,6 kg). Dwukrotnie skutecznie bronił pasa, by w 2013 zaatakować tytuł wyższej kategorii, junior muszej do 49 kg.