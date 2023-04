Walka Gervonty Davisa z Ryanem Garcią nie zawiodła. Efektowny nokaut w siódmej rundzie

Podczas gali w Las Vegas, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę, nie zabrakło ciekawych pojedynków. Kolejne zwycięstwo odnotował Fiodor Czerkaszyn, który starł się z Eliasem Espadasem. Pochodzący z Charkowa zawodnik pod koniec 9. rundy przystąpił do zdecydowanej ofensywy, zasypując przeciwnika gradem ciosów. Ostatecznie interweniował sędzia, który przerwał pojedynek.

Gala w Las Vegas. Wielkie emocje w walce Gervonta Davis - Ryan Garcia

Walką wieczoru był z kolei pojedynek Gervonty Davisa z Ryanem Garcią. Początkowo to Garcia dominował, ale jego rywal szybko "sprowadził go na ziemię". I to dosłownie, bo w 2. rundzie Davis posłał Garcię na matę, skutecznie studząc zapał oponenta.