Gdy kibice zaczynali już żyć tym pojedynkiem, dwa tygodnie przed terminem wybuchła "bomba" - mistrz miał wynik pozytywny na COVID-19 i walkę odwołano. A wraz z nią całą rozpiskę. Tak więc Adam Kownacki (20-1, 15 KO) będzie miał blisko trzy miesiące więcej na przygotowania do rewanżu z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO). Areną zmagań pięściarzy pozostanie T-Mobile Arena w Las Vegas.

- Fury ponownie postąpił źle i to ja jestem za to ukarany - miał stwierdzić Wilder, nie rozumiejąc najwidoczniej, że Fury celowo się nie zaraził. Ale przy jego teoriach spiskowych...



- Deontay jest bardzo zawiedziony, lecz walka musiała zostać przełożona - skomentował Shelly Finkel, menedżer "Brązowego Bombardiera", który pała żądzą rewanżu za lanie sprzed 17 miesięcy.



"Przesunięcie walki to dla Adama więcej czasu aby się przygotować. Czasu, o który zawsze prosił. To także da szansę niektórym kibicom z Polski, aby przylecieć bez restrykcji" - napisał współpracujący od lat z Kownackim Łukasz Lichota.

