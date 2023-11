Walka Fury-Usyk zagrożona? Zaskakujące doniesienia od rodaka "Króla Cyganów"

Mistrz świata federacji WBC spotkał się niedawno z Kameruńczykiem w Rijadzie. Rywal to były mistrz UFC, ale w boksie debiutował. Mimo to postawił bardzo trudne warunki niepokonanemu na zawodowych ringach Fury'emu, a w trzeciej rundzie posłał go nawet na deski. Ostatecznie walkę wygrał "Król Cyganów", ale po niej nie chciał nawet rozmawiać z dziennikarzami, odwołując konferencję prasową.

Pierwotnie zakładano, że do starcia Fury'ego z Usykiem dojdzie pod koniec tego roku. Okazuje się jednak, że Brytyjczyk potrzebuje więcej czasu, aby dojść do siebie po pojedynku z Ngannou, dlatego teraz mówi się o terminie lutowym.

George nie wyjaśnił do końca, dlaczego według niego walka Fury-Usyk nie dojdzie do skutku, ale jest przekonany, że Fury stchórzy, bojąc się, że Usyk go upokorzy, dając mu lekcję boksu, co ma być wystarczająco dobrym powodem.

Przegrana z Ukraińcem byłaby gorzką pigułką do przełknięcia dla "Króla Cyganów" w końcowych momentach kariery, a potem musiałby żyć z tą hańbą przez resztę życia.

Według Grovesa, jeśli jego rodak wróci na ring, to raczej, aby doszło do rewanżu z Ngannou, niż do starcia z mistrzem świata federacji WBA, WBO i IBF.

Boks. Tyson Fury był największym przegranym

"Fury nie potrafił zdominować Kameruńczyka, ponieważ ten był od niego silniejszy, a poza tym wyglądał na bardziej świeżego" - przyznał Denzel Bentley, inny angielski pięściarz.

"Niezależnie jednak od tego, kto wygrał, to największym przegranym tego wieczoru był Tyson, ponieważ nie powinien dopuścić do tego, co się stało, jeśli naprawdę jest najlepszym pięściarzem wagi ciężkiej na świecie. To oznacza, że coś jest nie tak z całą kategorią" - dodał.

Tym bardziej, że w sierpniu Usyk obronił pasy we Wrocławiu w starciu z innym Brytyjczykiem Danielem Dubois, ale został uratowany przez sędziego ringowego, bo gdy padł na deski po ciosie rywala i długo nie wstawał, to ten uznał, że był on poniżej pasa.

Walka Fury'ego z Usykiem byłaby wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w polu znajdowałby się cztery pasy. Poprzednia unifikacja (jeszcze przy trzech pasach) miała miejsce w 1999 roku.

Tyson Fury i Francis Ngannou /

Ołeksandr Usyk /

Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois /