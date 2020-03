Bułgarski pięściarz Kubrat Pulew poinformował, że jego walka z broniącym pasów mistrzowskich federacji IBF, WBA, WBO i IBO w wadze ciężkiej Anthonym Joshuą w Londynie nie odbędzie się 20 czerwca. Pojedynek został przełożony z powodu koronawirusa.

Jako miejsce starcia tych dwóch pięściarzy wybrano stadion Tottenhamu Hotspur. Po przełożeniu z powodu pandemii na przyszły rok piłkarskich mistrzostw Europy latem mogą być tam jeszcze rozgrywane zaległe mecze wstrzymanej obecnie rywalizacji w angielskiej ekstraklasie. Oznacza to, że mogący pomieścić 62 tysiące widzów obiekt nie będzie dostępny wówczas dla bokserów.

"Niemożliwe jest, by walka odbyła się 20 czerwca, choć jestem gotowy. Dojdzie do niej kilka miesięcy później, prawdopodobnie pod koniec roku" - zaznaczył Pulew.



30-letni Joshua ma na koncie 24 walki na zawodowym ringu. Jedynej porażki doznał 1 czerwca 2019 roku w starciu z Andym Ruizem Jr., jednak 7 grudnia zrewanżował się Amerykaninowi i odzyskał pasy.



Starszy o osiem lat Bułgar już raz próbował zdobyć mistrzostwo świata w tej kategorii wagowej - w 2014 roku przegrał z Ukraińcem Władimirem Kliczko przez nokaut w piątej rundzie. Jego bilans to 28-1.



Na całym świecie odnotowano ponad 235 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 10 tys. ofiar śmiertelnych.