Tomasz Adamek ogłosił zakończenie kariery po przegranej z Roberto Soldiciem na FAME MMA 27 we wrześniu 2025 r. Zanim bokser podjął tę decyzję, stoczył w organizacji również dwa inne pojedynki.

Pierwszy z nich odbył się na FAME MMA 21 - 49-latek pokonał wówczas influencera Patryka "Bandurę" Bandurskiego jednogłośną decyzją sędziów. Drugi miał miejsce już podczas następnej gali organizacji odbywającej się na PGE Nardowym w Warszawie, gdzie identycznym werdyktem rozprawił się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Popualrny freak fighter w przeszłości był dobrze rokującym młodym pięściarzem, który zdobył nawet brązowy medal na mistrzostwach Polski w boksie w 2014 r.

Dawny rywal Adamka wprost o potencjalnym powrocie. Nie pozostawił złudzeń

Pewien czas temu "Don Kasjo" postanowił wypowiedzieć się na temat potencjalnego powrotu do FAME MMA. Gwiazdor zrobił to za pośrednictwem platformy Instagram, na której odpowiedział fanom na wiele pytań na swój temat.

- Kuszą cały czas [FAME MMA]. Trochę późno przed każdą galą się odzywają, więc zobaczymy. Może trylogia z "Boxdelem"? Gruby już w sumie dwa razy obskoczył w******l, ale nie ukrywam, że chętnie trzeci raz też to zrobię - napisał.

Życiński nie ukrywał, że chciałby po raz trzeci w karierze zawalczyć z włodarzem FAME MMA Michałem "Boxdelem" Baronem. Mężczyźni stoczyli dotychczas między sobą dwa pojedynki, a oba zakończyły się zwycięstwem Kasjusza. Zawodnik wskazał jednak, że największa organizacja freak fightowa w Polsce regularnie zgłasza się do niego z ofertami walk, ale zazwyczaj robi to zbyt późno, aby ten zdecydował się je zaakceptować.

Na ten moment nie ma pewności, kiedy "Don Kasjo" ponownie mógłby wystąpić w oktagonie FAME MMA. Warto odnotować, że Życiński jest jednym z zawodników, którzy pierwotnie mieli pojawić się na jubileuszowej gali "Icons". Do występu gwiazdora ostatecznie nie doszło, więc niewykluczone, że zawalczy on na wydarzeniu, które odbędzie się już w maju.

FAME MMA 22: Wyniki na żywo. Tomasz Adamek Fame MMA materiały prasowe

Jacek Murański chciałby walczyć z Tomaszem Adamkiem TOMASZ GOLLA/AGENCJA SE/East News / Karol Makurat/REPORTER East News

Prime MMA 8: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Arkadiusz Tańcula PRIME MMA materiały prasowe

Piotr Lisek wygrywa w debiucie. FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV