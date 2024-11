Mike Mollo to pięściarz, który do momentu starcia z Andrzejem Gołotą w 2008 roku miał świetny rekord 19-1. Od porażki z "Andrewem" nic już w jego karierze nie było takie samo. Nasi rodacy z pewnością pamiętają go z także z wygranej nad Arturem Binkowskim oraz łącznie czterech walk z Krzysztofem Zimnochem i Arturem Szpilką. W styczniu 2021 r. był uczestnikiem szturmu na Kapitol. We wtorek postawiono mu zarzuty. 44-latek liczy, że Donald Trump wyciągnie do niego pomocną dłoń.