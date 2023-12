Walczył na pięści przed prezydentem. Boks uratował życie słynnego aktora i samolot

Mężczyzna zaatakował stewardessy i biegł do kabiny pilotów. Gdyby się do niej dostał, samolot ze 150 osobami na pokładzie mógł wkrótce runąć na ziemię. Wtedy do akcji wkracza Daniel Olbrychski. "Ciosy góra-dół, góra-dół. Do nokautu" - wspominał. Wyprowadza ciosy tak, jak uczył go Feliks Stamm. I choć bohaterem jest jeden z najsłynniejszych polskich aktorów, to wcale nie był film. Ta historia wydarzyła się naprawdę, a bokserskie treningi Olbrychskiego uratowały życie jemu i innym pasażerom.