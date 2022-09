Wach zdemolowany w ringu! Aż żal było patrzeć

Mariusz tylko przez pół rundy robił to, co prawdopodobnie założył sobie z trenerem Piotrem Wilczewskim. Jego lewy prosty oraz bity z rezerwą prawy krzyżowy nie powstrzymywał rywala, który łatwo przechodził do półdystansu, niwelując dużą różnicę warunków fizycznych. A z bliska regularnie trafiał lewym sierpowym.