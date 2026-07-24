Wach kontra Fury, olbrzym już "na deskach". Kibice czekają, a tu werdykt

Mariusz Wach jest coraz bliżej zakończenia kariery. Ba, weteran jedną nogą jest już poza boksem, ale jego sytuacja przypomina kogoś, kto próbuje stanąć z boku, lecz wzrost nie pozwala mu się ukryć i non stop podchodzi ktoś z plikiem banknotów w ręku, składając mu propozycje z gatunku nie do odrzucenia.

Mariusz Wach rozchwytywany przez elitę wagi ciężkiej. Dlaczego?

46-latka doskonale zdołałem poznać. Bywałem na jego treningach nawet wtedy, gdy niemal wszyscy już postawili na nim krzyżyk, a było to kilkanaście lat temu. Związany kontraktem z dziś śp. Andrzejem Gmitrukiem próbował zbudować dyspozycję na niewielkiej sali na Suchych Stawach w Nowej Hucie, a ze stoperem czas poszczególnych powtórzeń odmierzała mu jego ówczesna ukochana.

Potrafił się także wzruszyć, do dziś nie zapomnę łez w jego oczach, gdy w siedzibie mojej wcześniejszej redakcji na Wielopolu w Krakowie opowiadał o ciężkich realiach, które dodatkowo nim poruszyły, bo zbiegły się ze świętami.

Dziś Mariusz Wach utrzymuje, że i tak jest dumny ze swojej kariery, bo był beztalenciem. Znam takich, którzy powtarzają, że większe możliwości oczywiście w nim drzemały, aby nadludzką odporność na ciosy obudować lepszymi umiejętnościami, ale życie nie jest takie proste jak teoria. Pamiętam, jak bardzo widział zalety przeniesienia kariery do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony tęsknił za najbliższymi, ale wielokrotnie mi mówił, że w takiej rutynie: tylko trenowanie, spanie, regeneracja i znów trenowanie sam zauważa, jak poprawia się jego pułap.

Ale wróćmy do teraźniejszości - Mariusz Wach kontra Tyson Fury, 24 lipca 2026 roku, stadion Max Muaythai w miejscowości Pattaya. Z jednej strony sportowy były gigant wagi ciężkiej, pogromca Władimira Kliczki. Z drugiej gigant głównie pod względem warunków fizycznych, ale jednocześnie posiadacz granitowej szczęki i etatowy sparingpartner całej czołówki wagi ciężkiej. O Polaku były czempion wagi ciężkiej David Haye powiedział, że jego szczęki nie da się przetrącić pięścią, można to zrobić chyba tylko kijem bejsbolowym.

Jak zatem zbudować historię wokół takiego, mówiąc delikatnie, niedopasowania? Brytyjczycy wpadli na genialny poziom i narracja dotyczy tego, że Fury po raz pierwszy od 15 lat będzie boksował z pięściarzem cięższym od siebie. Ceremonia ważenia ukazała, że kolosów dzieli prawie 12 kilogramów.

Dzisiejsze wydarzenie jest widowiskiem nie tylko sportowym. Walka Fury - Wach nie będzie transmitowana na żywo. Zamiast tego zostanie wyemitowana w późniejszym terminie jako część trzeciego sezonu serialu "At Home with the Furys" o familii "Króla Cyganów".

"Ta walka nie stanowi większego ryzyka dla Tysona Fury'ego"

Czy poza chęcią, by jakoś wypromować tę walkę w oparciu o gabaryty Wacha, Polak jest doceniany? Nie, a wręcz zupełnie nie. Więcej już mówi się o jesiennym hicie, czyli starciu Fury'ego z Anthonym Joshuą.

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Brytyjski dziennik "The Sun", mówiąc wprost, bardzo lekceważąco podchodzi do klasy sportowej naszego zawodnika. I w gruncie rzeczy, jeszcze przed walka, przewiduje werdykt.

"Walka ta nie stanowi większego ryzyka dla Króla Cyganów, który raczej nie przegra z polskim weteranem. Celem Fury'ego jest zdobycie jak największej ilości czasu na ringu przed megawalką z Joshuą" - czytamy w internetowym wydaniu.

Surowa dla "Polskiego Olbrzyma" jest także redakcja BBC. "Wach przegrał siedem z ostatnich dziesięciu walk, w tym poniósł porażkę przez nokaut w starciu z Mosesem Itaumą dwa lata temu. Oczekiwane zwycięstwo Fury'ego oznaczałoby długo oczekiwaną walkę z Anthonym Joshuą" - czytamy w poczytnym medium.

Cytowane są także słowa "Króla Cyganów", który z jednej strony darzy Polaka nieskrywaną sympatią, wielokrotnie razem sparowali, ale cel ma jeden. "W ciągu dwóch lat stoczyłem tylko jedną walkę. Chciałbym rozwalić mu głowę przez 10 rund, tak najlepiej, ale jeśli walka zakończy się wcześniej, będzie idealnie" - stwierdził 37-latek.

Show w Tajlandii, a konkretnie jego główna część, ma rozpocząć się o godzinie 17:15 polskiego czasu. W południowo-wschodniej Azji będzie wówczas godz. 22:15.

Mariusz Wach (po prawej) ANDREW COULDRIDGE/POOL/AFP AFP

Tyson Fury PX Images/ABACA Newspix.pl





Fury przygotowuje się do walki w wadze ciężkiej z Usykiem w Riyadzie ASSOCIATED PRES © 2024 Associated Press