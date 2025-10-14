W USA żyje ponad 30 lat. Nie każdy wie, czym zajmuje się żona Andrzeja Gołoty

Od 1992 do 1996 roku Andrzej Gołota nie przegrał żadnej walki. Reprezentant Polski brylował na amerykańskich ringach, choć niestety nigdy nie udało mu się zdobyć mistrzostwa świata w wadze ciężkiej, aż czterokrotnie był pretendentem. Mimo to pojedynki z jego udziałem śledziły miliony naszych rodaków.

W jego dorobku znajdziemy za to m.in. brązowy medal igrzysk olimpijskich z Seulu oraz taki sam krążek mistrzostw Europy czy cztery mistrzostwa Polski w królewskiej kategorii. Zawodową karierę Gołota rozpoczął w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam pod koniec 80. poznał swoją przyszłą żonę - Mariolę.

W USA należy do elity. Tym zajmuje się żona Andrzeja Gołoty

Para wzięła ślub 2 października 1990 roku, na stałe za ocean Gołota przeprowadził się dwa lata później. Co ciekawe, jego przyszła żona mieszkała w USA o wiele wcześniej. W Stanach Zjednoczonych realizowała edukację, która do dziś stanowi bazę jej życia zawodowego.

Mariola Gołota uczęszczała na studia prawnicze na Dominican University w River Forest (1995 rok). Oprócz tego tę samą dziedzinę studiowała na Loyola University School of Law w Chicago (1998 rok). Już pod koniec lat 90. - dokładnie w 1998 roku - rozpoczęła karierę jako prawniczka.

W końcu małżonka doświadczonego pięściarza założyła własną kancelarię w Chicago. Tam koncentruje się przede wszystkim na sprawach w zakresie praktyki ogólnej. W 2011 roku została przyjęta do praktyki przed Sądem Najwyższym U.S. Trzeba przyznać, że Gołota ma się czym chwalić.

Ciekawostką jest fakt, że w jej CV znajdziemy również... licencję sędziego bokserskiego, którą zrobiła po jednej z walk męża, nie zgadzając się z werdyktem głównych arbitrów. Od ponad 35 lat Andrzej i Mariola Gołota żyją w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku legendarny bokser otrzymał amerykańskie obywatelstwo.

- Był przystojny, małomówny, więc trochę tajemniczy. A że jest dobrym człowiekiem, czułam od razu. I ten temperament! Nie lubię uległych, którzy zrobią wszystko, czego zechce żona. Andrzej zawsze miał dobre serce. A to, że był niegrzecznym chłopcem, jeszcze bardziej mnie pociągało. Przecież ja miałam tylko 19 lat, gdy się poznaliśmy - wspominała w jednym z wywiadów żona Andrzeja Gołoty.

