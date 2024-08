W telewizorze państwo tego nie widzieli. U Szeremety trwała walka z czasem

Julia Szeremeta dotarła do finału, ze swoich czterech walk dwie wygrała jednogłośnie na punkty, dwie zaś stosunkiem głosów 4:1. Tyle że były to wygrane pewne, bez cienia wątpliwości. Polka miała trochę szczęścia w losowaniu, bo przecież w swojej połówce drabinki dostała Australijkę Tinę Rahimi, rozstawioną z dwójką. A mogła to być Lin Yu-ting, z którą spotkała się w walce o złoto.