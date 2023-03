W stawce są cztery pasy, a on chce "udowodnić niedowiarkom, jak bardzo się mylili"

Saul Alvarez chce pokazać tym, którzy go skreślili, że do jego końca jeszcze bardzo daleko. Meksykański pięściarz w tym roku na ma wystąpić w co najmniej dwóch walkach. W obu przypadkach stawką będą pasy mistrza świata.