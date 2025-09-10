W sieci zawrzało po słowach Adamka. Tak zwrócił się do syna Nawrockiego

Spotkanie wyglądałoby w zupełności normalnie, gdyby nie padły jedne słowa, które oburzyły niektórych internautów. Rozmowa przebiegła jednak zupełnie kulturalnie i panowie nadawali na tych samych falach.

Tomasz Adamek i Daniel Nawrocki spotkali się na gali FAME 27

"Dzień dobry mistrzu, bardzo mi miło, Daniel Nawrocki" - przywitał się 22-letni pasierb Karola Nawrockiego. Choć Nawroccy nie są ze sobą spokrewnieni (Daniel jest synem żony prezydenta z poprzedniego związku), to są w relacji ojcowsko-synowskiej od lat. Tomasz Adamek bez zastanowienia odpowiedział coś, co wzburzyło jednak internet.

"Podobny do ojca. Pozdrów tatę" - powiedział bokser. Nagranie natychmiast stało się hitem sieci, a w komentarzach wrzało. Niektórzy bronili postawy Adamka, ale wielu zwracało uwagę, że mógł nie przemyśleć swoich słów.

Tomasz Adamek zaliczył wpadkę, poruszenie w sieci

"Adamek nawet nie wie, że Nawrocki to nie ojciec Daniela", "Adamek poszedł w ironię?" - pisali komentujący. Pojawiło się jednak sporo głosów, które wskazywały na to, że takie słowa w takich okolicznościach mogą być uznane za komplement.

"Nieee, serio. Mam w rodzinie i u przyjaciół adoptowane dzieci i to dla tych dzieci i dla ich starych jest powód do radości, kiedy się powie taki tekst", "Raczej w drugą stronę. Miło usłyszeć coś takiego dla osoby, którą kochał jak swoje inny ojciec. Więc nie ma co się śmiać z Adamka. On go nie obraził" - twierdzili ci, którzy uznali słowa Adamka za jak najbardziej właściwe.

Karol Nawrocki i Tomasz Adamek / Adam Jankowski/REPORTER Beata Zawrzel East News

Na zdjęciu Tomasz Adamek i prezydent RP Karol Nawrocki Grzegorz Wajda/REPORTER / Oliwia Domanska/East News East News