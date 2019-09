Saul "Canelo" Alvarez (52-1-2, 35 KO) podpisując niezwykle atrakcyjny finansowo kontrakt z DAZN musiał sobie zdawać sprawę, że platforma ta będzie od niego oczekiwać wielkich walk. Plan ten powoli wdrażany jest w życie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. To będzie wojna. Joshua i Ruiz przygotowują się do rewanżu. Wideo © 2019 Associated Press

Najpierw była walka z Danielem Jacobsem, teraz Meksykanina czekać będzie bój z Siergiejem Kowaliowem, a w przyszłym roku gwiazdor ma po raz trzeci zmierzyć się z Giennadijem Gołowkinem (39-1-1, 35 KO).



- Kibice chcą tego, świat chce to zobaczyć, a Gołowkin na to zasługuje. Cóż, Gołowkin będzie jednym z rywali Saula na przyszły rok. Musi być! Współpracuje mi się z Saulem świetnie, mamy dobre relacje. Dobrze, że udało nam się dopiąć walkę z Kowaliowem - powiedział Oscar De La Hoya.



"Canelo" Alvarez w przyszłym roku ma wyjść do ringu dwa razy - w maju i wrześniu. Jedna z dat ma być zarezerwowana dla jego trzeciej bitwy z "GGG". Werdykty obu walk Alvareza z Gołowkinem (remis i wygrana "Canelo") do dziś budzą mnóstwo kontrowersji.