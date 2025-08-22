W finale igrzysk olimpijskich pokonała Julię Szeremetę. Teraz przejdzie test płci

Minął rok od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polski kibic zapamiętał je szczególnie przez pryzmat występu Aleksandry Mirosław, która zdobyła jedyny złoty medal dla polskiej kadry olimpijskiej. Po olimpiadzie najgłośniej jednak prawdopodobnie zrobiło się o Julii Szeremecie, a więc zawodniczce boksu walczącej w kategorii do 57 kilogramów.

Pięściarka z Lubelszczyzny przebojem wdarła się do finału IO w Paryżu. Polka pokonywała na swojej drodze kolejne rywalki, prezentując przy tym dość prowokacyjny styl walk, polegający na opuszczonych ramionach i podskakiwaniu przed przeciwniczkami. To jednak skutkowało i w efekcie zobaczyliśmy Polkę w finałowej walce z Tajwanką Lin Yu-ting. Kontrowersyjną, gdyż jej płeć wciąż poddawana jest w wątpliwość.

W samym finale Julia Szeremeta nie dominowała, w przeciwieństwie do poprzednich pojedynków. Większy zasięg ramion, wzrost oraz ogólnie lepsze warunki fizyczne bardzo pomogły Tajwance. Na koniec to jej ręka powędrowała w górę, co oznaczało, że właśnie wygrała olimpijskie złoto. Szeremeta musiała zadowolić się srebrem. Od tamtego momentu w Polsce zapanowała mania na młodą pięściarkę, której sukces wlał nadzieję na odrodzenie się polskiego boksu, który przeżywa swój kryzys.

Jest decyzja. Rywalka Szeremety przejdzie test płci

Rok po występie w finale IO w Paryżu Julia Szeremeta oraz kibice na całym świecie dowiedzą się, jaka jest rzeczywista płeć Lin Yu-ting. We wszelkich medialnych wypowiedziach Tajwanka deklaruje przynależność do płci żeńskiej. To jednak nie wystarcza opinii publicznej, która domaga się przeprowadzenia badań.

Już we wrześniu odbędą się mistrzostwa świata w boksie, po raz pierwszy organizowane przez World Boxing. To organizacja, która powstała w opozycji do IBA, na której czele stoi kontrowersyjny Umar Kremlov, nazywany "człowiekiem Putina". Jak powiedział trener Lin Yu-ting, Tseng Tzu-chiang w rozmowie z Reutersem, jego podopieczna nie zamierza rezygnować z udziału w czempionacie w Liverpoolu. I to pomimo tego, że teraz World Boxing wymaga przeprowadzenia testów płci, zanim dojdzie do rywalizacji.

- (Lin Yu-ting - red.) Nie rozważała wycofania się z konkursu z powodu nowych testów płci. Złożymy wszystkie wymagane przez organizatorów dokumenty, zgodnie z normalnymi procedurami - powiedział Agencji Reutera trener Tajwanki.

Organizacja World Boxing, dzięki otrzymaniu tymczasowego pozwolenia od MKOl na nadzorowanie zawodów bokserskich na IO w Los Angeles w 2028 roku jakiś czas temu ogłosiła plany przeprowadzenia wyżej wspomnianych testów. Reuters cytuje oświadczenie organizacji wydane w środę: "Polityka ta ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i stworzenie równych szans dla mężczyzn i kobiet".

World Boxing zakomunikowało, że zawodniczki zostaną poddane testom PCR, a więc z wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy. Pobrany zostanie wymaz z nosa, jamy ustnej, śliny lub krwi, by sprawdzić obecność męskiego chromosomu Y.

W sporcie walki, jakim jest boks, mamy obowiązek zadbać o bezpieczeństwo, konkurencyjność i uczciwość, co stanowi kluczowe zasady leżące u podstaw opracowywania i tworzenia tej polityki

Mistrzostwa świata w boksie, w których udział weźmie m.in. Julia Szeremeta, odbędą się w dniach 4-14 września.

