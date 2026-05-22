W czwartkowy wieczór gruchnęły wieści o Schreiber. Sama ogłosiła

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Marianna Schreiber się nie zatrzymuje i po wygranej z Pauliną Porzucek na gali Prime Show MMA 16 już rozmyśla o kolejnych występach w oktagonie. Kilka tygodni temu celebrytka wyzwana została do walki przez byłą mistrzynię świata w boksie, Ewę Brodnicką. 33-latka odpowiedziała błyskawicznie, jednak ostatecznie temat ucichł. Teraz Schreiber ponownie zabrała głos i ogłosiła ws. walki z byłą pięściarką.

Marianna Schreiber
Marianna SchreiberPawel WrzecionAKPA

W środowisku sportowym Marianna Schreiber zaistniała pod koniec 2023 roku, gdy ku zaskoczeniu wielu rodaków ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Reakcja internautów i dziennikarzy była jak najbardziej wytłumaczalna - zaledwie kilka tygodni wcześniej bowiem była małżonka posła PiS Łukasza Schreibera walki w oktagonie nazywała patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w klatce. Od tamtej pory 33-latka zaliczyła wiele udanych występów jako zawodniczka MMA. Podczas debiutanckiej walki na gali Clout MMA 3 pokonała Monikę Lasowską. Kilka miesięcy później odnotowała swoją pierwszą (i jedyną do tej pory) porażkę - przegrała z Wiktorią Jaroniewską podczas Clout MMA 5.

Jeszcze w 2024 roku Schreiber przeniosła się do Prime Show MMA i w debiucie pokonała Małgorzatę Zwierzyńską. W 2025 roku polska fighterka zaliczyła pierwszy występ za granicą. Na gali Clash MMA 13 w Czechach wygrała pojedynek z Gabrielą Zaludovą. Na regenerację i przygotowania do kolejnej walki 33-latka nie miała zbyt wiele czasu. Zaledwie kilkanaście dni później zaliczyła bowiem występ na gali Prime Show MMA 14 i już w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem Natalię Kowalczyk.

Rok 2026 Mariana Schreiber także rozpoczęła z przytupem. W styczniu na gali Prime Show MMA 15 pokonała Sarę Sise, a pod koniec kwietnia zmierzyła się z Pauliną Porzucek, która wycofała się z batalii z byłą żoną posła PiS Łukasza Schreibera już w pierwszej rundzie.

Choć od ostatniego występu celebrytki w oktagonie nie minął nawet miesiąc, w mediach głośno dyskutuje się już na temat kolejnej walki Schreiber. Kilka tygodni temu rękawicę Mariannie rzuciła prawdziwa legenda polskiego pięściarstwa, Ewa Brodnicka. Na odpowiedź 33-latki nie trzeba było długo czekać. Ta za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że nie boi się ostrych zawodniczek i jest gotowa na starcie. Od tamtego momentu jednak na temat ewentualnego starcia freak fighterki i byłej mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej nie pojawiły się żadne nowe informacje. Aż do teraz.

Marta Linkiewicz powołana do reprezentacji. Na medalu się nie skończy

Marianna Schreiber zapytana o walkę z Ewą Brodnicką. Z dumą ogłosiła

Mariana Schreiber dba o bliski kontakt ze swoimi fanami i podobnie jak wiele innych gwiazd, aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi obserwatorami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. W czwartkowy wieczór zawodniczka Prime Show MMA postanowiła zorganizować na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A, podczas której odpowiadała na pytania podesłane przez kibiców.

Jeden z nich nie mógł przepuścić takiej okazji i postanowił zapytać Schreiber o walkę z Ewą Brodnicką. "Będziesz walczyć z Ewą, czy jednak zmiana planów?" - dopytywał. Freak fighterka nie zwlekała długo z odpowiedzią i ogłosiła, że do walki faktycznie dojdzie.

"Przygotowania na całe wakacje. Dla mnie to zaszczyt walczyć z byłą mistrzynią świata w boksie. A Was z kolei chcę pokazać, że jestem gotowa na tak silną przeciwniczkę" - oznajmiła Schreiber.

Czy do walki rzeczywiście dojdzie i kiedy moglibyśmy spodziewać się ewentualnego pojedynku Marianna Schreiber kontra Ewa Brodnicka? Na odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania trzeba będzie jeszcze poczekać.

Marianna Schreiber na komisariacie. "Mam nadzieję, że się uda"

Młoda kobieta o długich blond włosach w eleganckiej, białej marynarce i sukience w czarne grochy, stojąca na tle rozmytych drzew i zaparkowanych samochodów.
Marianna Schreiber Artur Zawadzki/REPORTER East News
Marianna Schreiber
Marianna SchreiberAKPA
Ewa Brodnicka
Ewa BrodnickaFame MMAmateriały prasowe


Dania - Słowacja. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja