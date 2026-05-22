W czwartkowy wieczór gruchnęły wieści o Schreiber. Sama ogłosiła

W środowisku sportowym Marianna Schreiber zaistniała pod koniec 2023 roku, gdy ku zaskoczeniu wielu rodaków ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Reakcja internautów i dziennikarzy była jak najbardziej wytłumaczalna - zaledwie kilka tygodni wcześniej bowiem była małżonka posła PiS Łukasza Schreibera walki w oktagonie nazywała patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w klatce. Od tamtej pory 33-latka zaliczyła wiele udanych występów jako zawodniczka MMA. Podczas debiutanckiej walki na gali Clout MMA 3 pokonała Monikę Lasowską. Kilka miesięcy później odnotowała swoją pierwszą (i jedyną do tej pory) porażkę - przegrała z Wiktorią Jaroniewską podczas Clout MMA 5.

Jeszcze w 2024 roku Schreiber przeniosła się do Prime Show MMA i w debiucie pokonała Małgorzatę Zwierzyńską. W 2025 roku polska fighterka zaliczyła pierwszy występ za granicą. Na gali Clash MMA 13 w Czechach wygrała pojedynek z Gabrielą Zaludovą. Na regenerację i przygotowania do kolejnej walki 33-latka nie miała zbyt wiele czasu. Zaledwie kilkanaście dni później zaliczyła bowiem występ na gali Prime Show MMA 14 i już w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem Natalię Kowalczyk.

Rok 2026 Mariana Schreiber także rozpoczęła z przytupem. W styczniu na gali Prime Show MMA 15 pokonała Sarę Sise, a pod koniec kwietnia zmierzyła się z Pauliną Porzucek, która wycofała się z batalii z byłą żoną posła PiS Łukasza Schreibera już w pierwszej rundzie.

Choć od ostatniego występu celebrytki w oktagonie nie minął nawet miesiąc, w mediach głośno dyskutuje się już na temat kolejnej walki Schreiber. Kilka tygodni temu rękawicę Mariannie rzuciła prawdziwa legenda polskiego pięściarstwa, Ewa Brodnicka. Na odpowiedź 33-latki nie trzeba było długo czekać. Ta za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że nie boi się ostrych zawodniczek i jest gotowa na starcie. Od tamtego momentu jednak na temat ewentualnego starcia freak fighterki i byłej mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej nie pojawiły się żadne nowe informacje. Aż do teraz.

Marianna Schreiber zapytana o walkę z Ewą Brodnicką. Z dumą ogłosiła

Mariana Schreiber dba o bliski kontakt ze swoimi fanami i podobnie jak wiele innych gwiazd, aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi obserwatorami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. W czwartkowy wieczór zawodniczka Prime Show MMA postanowiła zorganizować na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A, podczas której odpowiadała na pytania podesłane przez kibiców.

Jeden z nich nie mógł przepuścić takiej okazji i postanowił zapytać Schreiber o walkę z Ewą Brodnicką. "Będziesz walczyć z Ewą, czy jednak zmiana planów?" - dopytywał. Freak fighterka nie zwlekała długo z odpowiedzią i ogłosiła, że do walki faktycznie dojdzie.

"Przygotowania na całe wakacje. Dla mnie to zaszczyt walczyć z byłą mistrzynią świata w boksie. A Was z kolei chcę pokazać, że jestem gotowa na tak silną przeciwniczkę" - oznajmiła Schreiber.

Czy do walki rzeczywiście dojdzie i kiedy moglibyśmy spodziewać się ewentualnego pojedynku Marianna Schreiber kontra Ewa Brodnicka? Na odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania trzeba będzie jeszcze poczekać.

