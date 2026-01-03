Artur Gac, Interia: Ciekawie jest na szczycie wagi ciężkiej, po tym jak niedawno Ołeksandr Usyk zdecydował się na drugi tego typu manewr, rezygnując ze statusu zunifikowanego mistrza. Zwakował pas WBO, odstępując od walki z Fabio Wardleyem, a idąc w kierunku starcia z Deontayem Wilderem. Z pana punktu widzenia to absolutnie racjonalna i rozsądna decyzja kogoś, kto już niczego nie musi nikomu udowadniać, lecz w wieku blisko 39 lat może pójść swoją ścieżką?

Przemysław Saleta, były mistrz Europy: - Wydaje mi się, że tak. Są takie nazwiska, które są większe niż organizacje. Czyli właśnie Usyk, czy Terence Crawford, który najpierw też zwakował jeden pas, a teraz wykonał krok więcej, w ogóle kończąc wybitną karierę. Usyk jest w podobnej sytuacji. Bez względu na to, czy Wardley jest mistrzem świata czy nie, Wilder na pewno jest większym nazwiskiem. I taka walka na pewno wygeneruje też więcej pieniędzy. A poza tym będzie to tworzyło całość w dokonaniach Ukraińca, który jeśli wygra z Wilderem, będzie miał na rozkładzie wszystkich zawodników z czołówki ostatnich lat, mając na myśli także Tysona Fury'ego i Anthony'ego Joshuę. Owszem, Wardley sprawił dużą niespodziankę pokonując Josepha Parkera, ale to jest stosunkowe nowe nazwisko.

A nawet zjawisko.

- No tak, bo to właściwie jest droga faceta z "white collar boxing" (walki tzw. białych kołnierzyków) do mistrzostwa świata wagi ciężkiej. To też się nie zdarza.

Osoba z otoczenia Usyka potwierdziła mi moje przypuszczenia, że obecnym pragnieniem Ukraińca jest to, aby zdołał zakończyć karierę z zerem po stronie porażek. Naturalnie nie powiedział ostatniego słowa i być może spróbuje upomnieć się o zwakowany pas. Natomiast czy w takich wyborach, gdy pojawia się chęć walki z Wilderem, nie pojawia się taka oto kalkulacja, że w walkach z nieobliczalnym Wardleyem i młodym wilkiem Mosesem Itaumą, jest dużo więcej do stracenia niż wygrania?

- W obu tych walkach Usyk nie ma nic do wygrania. To, co w mojej opinii ma Wardley, to nieprawdopodobne uderzenie. I rzeczywiście jak kogoś nim trąci, pod tą osobą uginają się nogi. Jednak jego umiejętności bokserskich jakoś specjalnie nie cenię. Z kolei Itauma, co jest wręcz nieprawdopodobne, patrząc że ma dopiero 21 lat, wszystko robi książkowo i nie popełnia żadnych błędów. Mówię tu przede wszystkim o zejściu z linii po akcji i ponowieniach, a przy tym jest bardzo szybki, agresywny i bardzo mocno bije. Myślę, że przede wszystkim szybkością mógłby sprawić Usykowi problemy. A jednocześnie, ponieważ to młody zawodnik, który ciągle jest na dorobku, pojawia się argument, że na walkę o mistrzostwo świata jeszcze nie zasłużył. Zapewne taktyka Usyka byłaby taka, żeby przeciągnąć taką walkę do drugiej połowy dystansu, gdzie Itauma ma w zasadzie zerowe doświadczenie, ale po drodze można się zagapić. Więc zgadzam się, że tutaj byłoby ryzyko, a z jednym i drugim Ukrainiec naprawdę nie ma nic do zyskania. Z kolei gdyby przegrał, to zaraz zaczęłyby się mądrości, że jest to nadmuchany cruiser i tak dalej.

- Biorąc to wszystko pod uwagę, Wilder jest bezpieczniejszy w tym sensie, że bardzo długo był mistrzem świata, ma bardzo dużo wygranych przed czasem. Do tego ma świetne warunki fizyczne, bardzo mocno bije i, co mówiłem już wcześniej, dla Usyka byłoby to dopadnięcie ostatniego z wielkiej czołówki wagi ciężkiej ostatnich lat.

Nie miałem okazji dotąd porozmawiać z panem na temat niedawnej walki wieczoru Michała Soczyńskiego, która dla Polaka zakończyła się dramatycznym nokautem. Czy widzi pan głównego sprawcę lub winnego tego całego nieszczęścia? Pięściarz się wybudził, ale i tak doszło do tragedii, bo sam Michał w rozmowie z Interią nie ukrywa, że z pewnością poniósł kolosalne straty na zdrowiu.

- Zacznijmy od tego, że zatrzymanie walki zawsze jest bardzo ciężką decyzją, bo presja jest ogromna, a również byłyby pewne pretensje ze strony zawodnika. Do tego dochodzi aspekt, że walkę wieczoru miał zawodnik gospodarzy i tak dalej… I to wszystko generuje duże ciśnienie. Natomiast nie można zapominać o tym, że role zarówno sędziego, jak i sekundantów polegają przede wszystkim na ochronie zdrowia zawodnika. I tutaj wydaje mi się, że zarówno sędzia Robert Gortat, jak i sekundanci w narożniku popełnili błąd. Czasami trzeba mieć, mówiąc kolokwialnie, jaja i taką walkę zatrzymać. Pamięta pan może taką walkę Władimira Kliczki, jeszcze zanim został mistrzem świata? Był to jego pierwszy, po wielu latach, pojedynek w Kijowie, a pierwszy na zawodowstwie (w 25. pojedynku - przyp.).

Rywalem Kliczki był Amerykanin Ross Puritty.

- Dokładnie, tak zwany journeyman (tester dla faworytów, nieraz twardy, ale przegrywający - przyp.). Kliczko narzucił wtedy straszne tempo, jego rywal to przetrwał, a później Kliczkę zaczęło dopadać zmęczenie. Finał był dramatyczny, bo walka już zbliżała się do końca, ale pod koniec 11. rundy trener Fritz Sdunek wbiegł do ringu. Pal licho, że Władimir stracił pas WBC International w wadze ciężkiej, bo ważniejsze było to, aby zachować zdrowie młodego zawodnika. To jest, suma summarum, nie tylko w kontekście kariery, ale także dalszego życia najważniejsze. I późniejsza kariera Władimira potwierdziła, że Sdunek nie złamał jej przerwaniem tamtego pojedynku. Proszę sobie wyobrazić, jakie ciśnienie było na Sdunku, gdy po latach bohater Kliczko wrócił do Kijowa, trener musiał go poddać, a nie było żadnej możliwości, aby jego zawodnik przegrał na punkty. Na tym przykładzie uważam, że w przypadku Michała sędziemu i sekundantom zabrakło "jaj", aby podjąć tak trudną decyzję. Na końcu trzeba mieć świadomość, że chronimy pięściarzy przed tragedią.

Jakaś konkretna od razu przychodzi panu do głowy?

- Choćby legendarna, a zarazem tragiczna walka Chrisa Eubanka z Michaelem Watsonem. Eubank przegrywał, aż bardzo mocno trafił rywala w 11. rundzie. Ten na miękkich nogach wrócił do narożnika i nie zdążył dojść do siebie. Ale że nie mógł przegrać tej walki na punkty, sekundanci właściwie pomogli mu wyjść do ostatniej rundy i skończyło się nokautem oraz ciężkim urazem mózgu. Następstwem była długa śpiączka, a po niej niepełnosprawność Watsona. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że na szali jest nie tylko kariera zawodnika, ale przede wszystkim zdrowie.

Gdy przeczytał pan słowa Michała, że przed walką zawarł z trenerem szaloną ustną umowę, że cokolwiek nie działoby się w ringu, to jego trener Gabriel Sarmiento nie miał prawa przerywać walki, mieści się to panu w głowie? Zna pan takie przypadki, które byłyby tajemnicą poliszynela?

- Nie znam konkretnych takich przypadków, ale rozumiem podejście zawodnika, który rozmawia ze swoim narożnikiem, że nawet jakby miał trudniejsze momenty, to nie chce być poddany, bo uważa, że się odbuduje i odbije. Tylko, że później dochodzi do takich sytuacji, jak ta z Michałem i teraz nie wiemy, czy on jeszcze będzie boksował. I nie wiem, czy nawet gdyby jeszcze wszedł do ringu, to czy nie zostanie po tym nokaucie uraz, który sprawia, że już nie będzie potrafił tak zaangażować się w walkę i ryzykować. A wiadomo, że jeśli w ringu się zawahasz i spóźnisz o ułamek sekundy, to niestety wcześniej czy później przegrywasz.

Zakładając, że uzgodnienie Soczyńskiego z trenerem to absolutnie incydentalna historia, czy nie byłoby lepiej - oczywiście zdając się na szczerość obozu zawodnika - by główny sędzia miał świadomość, że na przykład spokojnej postawy osób w narożniku pięściarza w żaden sposób nie może interpretować, ważąc decyzję w trudnym momencie.

- To jest ciekawe postawienie sprawy, tylko zastanawiam się, czy ono zdałoby egzamin. Najlepiej by jednak było, aby każda osoba wzięła za siebie odpowiedzialność i wywiązywała się z roli, którą wzięła na siebie. Generalnie moja refleksja, patrząc na różne historie w boksie, jest następująca: lepiej pięć walk zatrzymać za wcześnie niż jedną za późno.

- Krótko po tej walce była gala z pojedynkiem Pawła Stępnia z Kajetanem Kalinowskim. Sędzia przerwał tę walkę, ale moim zdaniem mógł ją puścić dalej. Oko Stępnia faktycznie wyglądało fatalnie i chyba widział tylko na jedno, ale nie przeszkadzało mu to w boksie. On nie był obijany, ani zraniony, a właściwie walka została przerwana w takim momencie, gdy wydawało mi się, że Kalinowski przeżywał kryzys i był dużo bardziej zmęczony niż Stępień. Dlatego uważam, że to przerwanie było bez sensu.

Sądzę, że ta reakcja mogła nie być wyabstrahowana od tego, co stało się chwilę wcześniej, gdy ciężki nokaut zaliczył Rafał Dudek.

- To prawda. Trzeba sobie zdawać sprawę, że sędziowie też są ludźmi i wszystko na nich wpływa. W każdym razie Stępniowi to zapuchnięte jedno oko w ogóle nie przeszkadzało i nie był zdominowany przez przeciwnika. Z kolei w walce Michała Soczyńskiego od początku szły ciężkie bomby i, umówmy się, do momentu ciężkiego nokaut, kilka razy ledwo przetrwał. Sam też trafił, ale te jego liczne kryzysy jednak było wyraźnie widać.

Na koniec zmieńmy temat. Rok w rok gra pan z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a 34. Finał odbędzie się już 25 stycznia. Na tą okoliczność ma pan refleksję i uwagę do osób, które kontestują to wydarzenie?

- Moja uwaga jest właściwie taka, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Tak jest od lat. I od lat słyszymy te same, wyssane z palca zarzuty, a także pada odpowiedź drugiej strony. Właściwie podpisałbym się pod tym, że jeśli taka osoba idzie do szpitala, to powinna pamiętać o tym, by zaznaczyć, iż nie chce korzystać ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. Oczywiście do takiej sytuacji nie dojdzie, natomiast… Ja oczywiście rozumiem mechanizm hejtu, ale w tym temacie w ogóle nie potrafię go pojąć. Wiem, że mamy strasznie podzielone społeczeństwo, ale to akurat jest jedna z takich idei, która wydawałoby się, że powinna łączyć wszystkich. I w zasadzie łączy większość społeczeństwa, ale i tak zdarzają się tacy, którzy nie tylko kontestują, ile wręcz ją obrzydzają. I naprawdę nie wiem, jaki jest sens robienia tego. Bo co, jedną, drugą czy dziesiątą osobę będzie na końcu cieszyć to, że ludzie nie zrzucą się na jakiś kolejny, wyspecjalizowany sprzęt medyczny?

Na oficjalnej stronie czytamy, że podczas 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliardy złotych i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.

- Przecież to mówi samo za siebie, a dodatkowo ma wartość łączenia się społeczeństwa we wspólnych, zbożnych działaniach. Jednak nie wszyscy potrafią tak to zrozumieć.

Pana kolega po fachu Dariusz Michalczewski wypowiedział w rozmowie z Interią takie słowa: "To, co robi ta orkiestra, to chyba jedna z najpotężniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Mówimy o czymś wyjątkowym, Jurek Owsiak robi coś niezwykłego, ten facet już jest legendą, jak dla mnie jest w czołówce najbardziej znanych Polaków".

- To inicjatywa, którą jako Polacy powinniśmy się chwalić i być dumni, bo nawet nie wiem, czy na świecie są przedsięwzięcia na tę miarę, które trwają tak długo i przynoszą takie efekty. A odnośnie Jurka, zgadzam się w pełni z Darkiem. Stworzył coś wyjątkowego, bez względu na cały hejt i wręcz nienawiść wśród niektórych, dla mnie kompletnie niezrozumiałą. Jest to coś wielkiego i wyjątkowego.

Panu zdarzały się też takie sytuacje, jak "Tygrysowi", gdy kwestował, a ktoś niedostatecznie oddalony wypalił z przekleństwem "ile za to dostał"?

- Tak, tak. To zdarza się często. Ja jakoś nie krępuję się w wyrażaniu swoich poglądów politycznych i bardzo często słyszę taką odzywkę: "ciekawe, ile ci za to zapłacili". Tylko ja na to patrzę w ten sposób: jeśli ktoś domyśla się, że jakaś osoba zapłaciła mi, abym dane słowa wypowiedział lub zaangażował się w coś dobroczynnego, to znaczy, że mierzy mnie swoją miarą. W tym sensie hejt, choć jest zjawiskiem przykrym, w ogóle mnie nie dotyka.

Rozmawiał Artur Gac

