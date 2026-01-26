W 6. dniu po przeszczepie zaczął się dramat. Saleta próbował pomóc córce. Nie udało się

- Dziecko ma się na całe życie. A ja bardzo kocham Nicole i moje zachowanie powinno być standardem, a nie czymś niezwykłym. Gdyby trzeba było, oddałbym jej serce - ta wypowiedź Przemysława Salety ukazała się swego czasu na łamach "Vivy".

Trudno o doskonalszą ilustrację miłości ojca do dziecka. W 2007 roku Saleta oddał nerkę 13-letniej córce, u której zdiagnozowano skrajną niewydolność tego organu. Historia nie skończyła się jednak happy-endem.

Saleta o polskiej transplantologii: Żeby diametralnie zmienić podejście do tematu, potrzebna jest zmiana pokoleniowa

W szóstej dobie po pobraniu organu stan Salety uległ gwałtownemu pogorszeniu. Lekarz stwierdzili krwiak wewnętrzny, który trzeba było natychmiast operować. Do tego doszło do niewydolności oddechowej. Były bokser trafił na OIOM i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Wyszedł z tego jak na fightera przystało. Po kilkunastu dniach był już w domu. Szybko wrócił do pełni sił.

- Komplikacje po pobraniu narządu zdarzają się raz na kilkadziesiąt tysięcy zabiegów. Nie wzięło się to jednak z mojego stanu zdrowia. Decydowały względy autoimmunologiczne - zaznacza Saleta w rozmowie z Interią.

- Złotego medalu w skoku wzwyż, jak Jacek Wszoła, już nie zdobędę - dodaje żartem. - Za chwilę skończę 58 lat. Ale jedna czy dwie nerki? Nie widzę żadnej różnicy. Wszystko funkcjonuje jak należy.

Wszoła, mistrz olimpijski z Montrealu, całe życie funkcjonował z jedną nerką. Nigdy nie miał z tego powodu problemów zdrowotnych.

U Nicole Salety przeszczep nerki pobranej od taty przyjął się bardzo dobrze. Wydawało się, że dostała drugą szansę i może zapomnieć o chorobie na zawsze. Organ przestał jednak funkcjonować po siedmiu latach.

Druga transplantacja, wykonana w 2018 roku z wykorzystaniem nerki osoby zmarłej, nie powiodła się. Tym razem narząd został przez organizm odrzucony.

Od tamtej pory Nicole jest regularnie dializowana. Dzisiaj jest już dorosłą kobietą. Czeka na trzeci przeszczep.

- Czuje się dobrze. Pomijając trzy dializy w tygodniu, to w zasadzie funkcjonuje normalnie. Jest aktywna, chodzi na fitness - opowiada nam Saleta.

Jego rodzinna historia była inspiracją do stworzenia cyklicznej akcji "Bieg po Nowe Życie". Odbyło się już 28. edycji. Inicjatywa ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz dawstwa i transplantacji narządów.

Ostatni tydzień stycznia Saleta rozpoczął w Toruniu, gdzie gościł jako gość specjalny w imprezie organizowanej pod szyldem "Forum Młodych".

- Jest tutaj dwa tysiące uczniów ze szkół średnich. Dawcy i biorcy narządów dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami. W ostatnich trzech latach udało się zrobić dla polskiej transplantologii bardzo wiele. Jest coraz lepiej. Ale żeby diametralnie zmienić podejście do tematu, potrzebna jest zmiana pokoleniowa - prognozuje nasz rozmówca.

W poniedziałek, 26 stycznia, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To 60. rocznica pierwszego udanego w naszym kraju przeszczepu ludzkiego narządu. Była nim nerka. W jednej z warszawskich klinik historyczny zabieg wykonał zespół kierowany przez chirurga Jana Nielubowicza i internistę Tadeusza Orłowskiego.

Obecnie możemy się pochwalić w tej dziedzinie najlepszymi wynikami leczenia w Europie. Problemem wciąż pozostaje jednak niewystarczająca liczba dawców.

Rok 2017. Nicole Saleta w towarzystwie taty LUKASZ KALINOWSKI East News

Przemysław Saleta Artur Barbarowski East News

Przemysław Saleta Anna Onuszczuk Newspix.pl

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinien Polsat Sport