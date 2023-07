Usyk został… piłkarzem. Podpisał kontrakt z beniaminkiem ligi ukraińskiej

Od miesięcy zanosiło się na to, że Polska po raz kolejny będzie gospodarzem gali z udziałem Ołeksandra Usyka. Prestiżowe wydarzenie chciało wziąć na siebie wiele miast, ale ostatecznie wybór padł na Wrocław. 26 sierpnia na Tarczyński Arenie do ringu wejdą dwaj znakomici pięściarze - rzeczony Usyk i Brytyjczyk Daniel Dubois. Stawką będą aż cztery pasy, z których trzy dzierżone są obecnie przez Ukraińca. Zwycięzca zabierze do domu trofea następujących federacji: WBO, WBA, IBF oraz IBO.