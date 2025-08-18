- Nie rzucajcie mnie na pożarcie. Wciąż jestem drapieżnym wilkiem z zębami - odgrażał się Dillian Whyte, 37-letni pięściarz rodem z Jamajki, a reprezentujący Wielką Brytanię, gdy nadciągała "godzina zero", czyli jego starcie na sobotniej gali w Rijadzie.

Weteranowi animuszu dodawała legenda boksu, emerytowany mistrz świata David Haye. Wielu podkreślało, że Whyte zawsze jest gotowy walczyć do upadłego, a przy tym zawsze miał zdrowie do ringowych wojen, ale na logikę to nie miało prawa się udać.

Naprzeciw "The Body Snatcher" stanął bowiem nowy lew wagi ciężkiej, Moses Itauma. Młody gladiator wagi ciężkiej już od dłuższego czasu jest porównywalny do legendarnego Mike Tysona, który od 1986 roku pozostaje najmłodszym mistrzem świata w dziejach wagi ciężkiej (tytuł wywalczył w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni). Urodzony na Słowacji Itauma, który w młodym wieku z rodziną opuścił nasz sąsiedni kraj i przeniósł życie do Wielkiej Brytanii, miał chrapkę, aby przejąć ten prestiżowy wyczyn.

Dziś już wiemy, że tego nie zrobi, wszak w grudniu będzie obchodził 21. urodziny. Nie zmienia to jednak faktu, że niepokonany pięściarz (13-0, 11 KO), słynący z dynamitu w obu pięściach i boksujący bardzo eksplozywnie młodzian, ma przepotężne "papiery" na to, aby przejąć panowanie w królewskiej dywizji.

Zasadnicze pytanie brzmi, czy zdąży napisać się scenariusz, w którym dwa pokolenia, czyli Moses i 38-letni Ołeksandr Usyk, zmierzą się w hitowym pojedynku. Ukrainiec jest już bowiem jedną, może dwie walki od końca, z racji posiadanych pasów ma na horyzoncie obowiązkowe obrony i możliwe, że Itauma nie zdąży doszlusować do takiego zestawienia.

Gdyby jednak do niego doszło, to 37-letni Tyson Fury, który dwukrotnie walczył z Usykiem i w obu pojedynkach schodził z ringu pokonany na punkty, jest przekonany, że jego napływowy rodak brutalnie obszedłby się z niepokonanym Ukraińcem.

- Boks jest sportem dla młodych, jak powiedziałem Władimirowi Kliczce, gdy miał 37 lat. To sport dla młodych i na nikogo nie zaczeka - powiedział Fury na swoim koncie na Instagramie, gdzie opublikował krótki filmik. - Moses Itauma rozniesie w pył wszystkich tych starych zawodników z dywizji: Usyka, Anthony'ego Joshuę, Jarrella Millera. Ktokolwiek jest stary: Zhilei Zhang, Luis Ortiz. Wszystkie te wielkie nazwiska z przeszłości są już wyeksploatowane - twierdzi "Król Cyganów".

Na koniec raz jeszcze wycelował w Usyka.

Nawet obecnego mistrza świata, któremu dali moje pasy, czyli Usyka, Moses zniszczy, bo to walka młodego ze starym, a starzy nie mogą zadzierać z młodymi - zawyrokował Fury.

