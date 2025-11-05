Usyk zmienił decyzję, głównym bohaterem Polak. Wolta Ukraińca od kulis

Nie ma żadnych wątpliwości, że pojawienie się Jakuba Chyckiego w sztabie Ołeksandra Usyka okazało się być strzałem w dziesiątkę. W końcu nie kto inny, jak sam Ukrainiec, już parokrotnie publicznie podkreślał zasługi, jakie do cyklu przygotowawczego wniósł naukowiec z naszego kraju. Chodzi także o dużo szerzej zakrojone działania, bo konikiem Polaka jest monitorowanie mózgów pięściarzy, aby nie trzeba było płacić najwyższej ceny za uprawianie tego niezwykle trudnego i obciążającego dla zdrowia sportu.

Usyk dał zielone światło dr Chyckiemu. Kulisy współpracy z Joshuą

Dr Chycki w rozmowie z Interią, przeprowadzoną po rewanżowej walce Usyka z Tysonem Furym, dokładnie i bardzo drobiazgowo opowiedział o tym, na czym polega jego praca na rzecz Ukraińca. Zarysował także drogę, jaką pokonał wewnątrz zespołu, aby zyskać uznanie i stać się kluczowym ogniwem w planowaniu obciążeń oraz monitorowania, dzień w dzień, organizmu wybitnego mistrza, lecz coraz mocniej wyeksploatowanego.

- W większości opieramy się o dane obiektywne: wskaźniki, parametry oraz wyniki. W tej chwili, po powołaniu "Ready to Science", na obozie mamy w pełni wyposażone laboratoria, które pozwalają nam pozyskiwać wartościowe dane oceniające etapowe efekty treningu, diagnozować stan fizjologiczny zawodników, ale także, co dla nas bardzo wartościowe, prowadzić projekty naukowe - mówił nam fachowiec.

Efekty pracy Polaka z Ukraińcem nie umykają uwadze również innym pięściarzom, jak m.in. byłemu mistrzowi świata w wadze ciężkiej, Anthony'emu Joshui. 36-letni Brytyjczyk stwierdził, że na finiszu kariery także chętnie poszuka rezerw, które oferuje dzisiejsza nauka.

Niedawno media obiegły zdjęcia z Katowic, gdzie Joshua przechodził specjalistyczne badania pod okiem Chyckiego. Mało kto jednak wie, jakie były kulisy tej historii, a to udało się zgłębić Interii.

Gdy Joshua przyszedł do Chyckiego, usłyszał od niego, że w pojedynkę nie może zdecydować, bo jego pracodawcą jest Usyk. Dopiero Usyk powiedział, że choć walczył dwa razy z Joshuą i obie walki z nim wygrał, to bardzo go szanuje, bo tak jak on jest mistrzem olimpijskim. W związku z tym stwierdził, że jak najbardziej można mu pomóc, dając zielone światło. I tak rozpoczęła się ta współpraca - usłyszeliśmy od osoby dobrze zorientowanej w sprawie.

Decyzja Usyka była znacznie szersza, bo Joshua dostał także "klucze do domu Ukraińca", czyli razem z dr Chyckim mógł udać się do jego osobistego ośrodka przygotowań w Hiszpanii. A konkretnie nieopodal Walencji, do miejscowości Gandia. "AJ" przybył ze swoim zespołem, ale mnóstwo do powiedzenia (najwięcej?) miał właśnie doktor ze Śląska. Obiekt jest wyposażony między innymi w aparaturę, która jest codziennym narzędziem pracy naukowca.

W organizmie Joshui jest wielkie pole do popisu. Przez lata Brytyjczyk trenował tak, że w warstwie wizualnej wyglądał jak Mr. Universe, ale sylwetka Adonisa nie do końca jest skrojona pod wymagania boksu. W konsekwencji złoty medalista olimpijski w wielu walkach zapowietrzał się tak, że aż bolały oczy. Potwierdza to nasz rozmówca, że Joshua ma nieprzeciętną siłę, ale jego piętą achillesową jest właśnie licha kondycja. - Potrzeba wiele miesięcy konsekwentnej pracy, około pół roku, żeby Chycki poprawił Joshuę - stwierdził.

Decyzja Usyka ws. Brytyjczyka tym bardziej została podjęta "na tak", iż wydaje się już niemożliwe, aby drogi obu pięściarzy zdążyły się po raz trzeci skrzyżować. Właściwie, z ich punktu widzenia, nie ma takiej opcji. Tymczasem Ukrainiec zmienił kluczową decyzję, bowiem niedawno zapowiadał, że planuje pożegnanie z boksem po najbliższej walce. Według najnowszej wersji ogłosił, że zaplanował boksowanie do 41. roku życia. Z naszych informacji wynika, że w optymistycznym scenariuszu widzi przed sobą jeszcze pięć walk, ale równie dobrze może skończyć się na dwóch-trzech pojedynkach. Wszystko zależy od jego głowy i potencjalnych urazów, które mogłyby przyspieszyć decyzję.

- Współpraca z Chyckim jest niesamowita, on go odmładza i daje w treningu kluczowe bodźce. Usyk miał zawsze dyscyplinę, ale nowatorstwo Kuby go motywuje. A motywacja w takim wieku i przy takich sukcesach, gdy wszystko już osiągnąłeś, jest najważniejsza - mówi osoba znająca temat.

Prawdopodobnie kolejnym rywalem Usyka będzie brytyjski pięściarz Fabio Wardley, który niespodziewanie, a dla wielu sensacyjnie, pokonał kilkanaście dni temu faworyzowanego Josepha Parkera. Wardley wywalczył tytuł tymczasowego mistrza świata WBO wagi ciężkiej, czyli nieoficjalnie ustawił się na pole position do starcia z Ukraińcem. Według przekazanych nam informacji, do 25. zawodowego występu Usyka mogłoby dojść w marcu 2026 roku.

