Usyk zaskoczył strojem i słowami przed hitem we Wrocławiu. Niecodzienne elementy przygotowań

W czwartek odbyła się finałowa konferencja prasowa przed walką o pasy mistrzowskie WBA, WBO i IBF w wadze ciężkiej pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Danielem Dubois. Ukrainiec nieco zaskoczył swoim strojem oraz wypowiedzią, że w przygotowaniach do pojedynku oprócz typowych treningów pięściarskich grał w piłkę nożną oraz tańczył. Na piątek zaplanowano ważenie, a sam bój odbędzie się w sobotę ok. godziny 23:00 we Wrocławiu.