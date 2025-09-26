Usyk zaczął mówić o żonie i dzieciach. Poruszające wyznanie. To może być koniec

Ołeksandr Usyk 19 lipca tego roku zmierzył się z Danielem Duboisem na gali w Londynie. Ukrainiec od początku starcia był stroną dominującą. Ostatecznie w piątej rundzie znokautował rywala i zunifikował cztery mistrzowskie pasy. Przed walką z Duboisem przyznał, że czekają go dwie walki, a potem przejdzie na sportową emeryturę. To by oznaczało, że został mu jeszcze jeden zawodowy pojedynek przed odwieszeniem rękawic na kołku. Ukrainiec wyznał jakiś czas temu, że ostatnią walkę chciałby stoczyć w Kijowie. - "Dziś nie jestem w stanie określić, kiedy dokładnie odejdę na sportową emeryturę. Czasem zaczynam o tym rozmyślać, ale nie ukrywam, że przed końcem kariery bardzo chciałbym zaboksować na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Ci, którzy bronią mnie i moją rodzinę walcząc na froncie, bardzo mnie motywują" - mówił, cytowany przez "Bokser.org". Na ten moment wydaje się być to niemożliwe ze względu na wojnę.