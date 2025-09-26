Usyk zaczął mówić o żonie i dzieciach. Poruszające wyznanie. To może być koniec
Ołeksandr Usyk ostatni pojedynek stoczył w lipcu. Wówczas po raz drugi pokonał Daniela Duboisa i ponownie zunifikował cztery mistrzowskie pasy. Kibice zastanawiają się jaka przyszłość czeka ukraińskiego czempiona. Tym bardziej, że on sam już kilkakrotnie wypowiadał się na temat sportowej emerytury. Teraz zebrał się na poruszające wyznanie. Zaczął mówić o swojej żonie i dzieciach.
Ołeksandr Usyk 19 lipca tego roku zmierzył się z Danielem Duboisem na gali w Londynie. Ukrainiec od początku starcia był stroną dominującą. Ostatecznie w piątej rundzie znokautował rywala i zunifikował cztery mistrzowskie pasy. Przed walką z Duboisem przyznał, że czekają go dwie walki, a potem przejdzie na sportową emeryturę. To by oznaczało, że został mu jeszcze jeden zawodowy pojedynek przed odwieszeniem rękawic na kołku. Ukrainiec wyznał jakiś czas temu, że ostatnią walkę chciałby stoczyć w Kijowie. - "Dziś nie jestem w stanie określić, kiedy dokładnie odejdę na sportową emeryturę. Czasem zaczynam o tym rozmyślać, ale nie ukrywam, że przed końcem kariery bardzo chciałbym zaboksować na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Ci, którzy bronią mnie i moją rodzinę walcząc na froncie, bardzo mnie motywują" - mówił, cytowany przez "Bokser.org". Na ten moment wydaje się być to niemożliwe ze względu na wojnę.
Wiele na to wskazuje, że 38-latek będzie walczyć w zupełnie innym miejscu. Z kim? Wśród potencjalnych przeciwników wymienia się oczywiście Tysona Furego, którego pokonał już dwukrotnie oraz Mosesa Itaumę, który nazywany jest "nowym Tysonem".
To dlatego Usyk chce zakończyć karierę. Szczere wyznanie mistrza
Usyk z pewnością mógłby walczyć z jednym i drugim rywalem. Zresztą na ring mógłby wychodzić jeszcze przez wiele lat, ale nie ma takiego zamiaru. Teraz na łamach sport.ua zebrał się na szczere wyznanie.
Mam dwóch synów, starszy ma 12 lat, a młodszy 10. Oni naprawdę mnie potrzebują w tym okresie swojego życia. Swoim córkom również chcę poświęcić tyle uwagi, ile potrzebują. Rodzina jest dla mnie najważniejsza i chcę być obecny w życiu swoich dzieci
Usyk przyznał, że obecnie pół roku spędza na treningu, a drugie pół w domu. - To za mało dla mojej rodziny. Chcę zobaczyć jak dorastają moje dzieci, być z nimi podczas ważnych chwil, codziennie wspierać moją żonę. Kariera bokserska zabiera zbyt dużo czasu i energii, a ja nie chcę spędzić całego życia na szukaniu balansu pomiędzy sportem i rodziną - zakończył.