- Jestem cały czas młody. 38 lat to dla mnie jak początek - wykrzyczał po efektownym zwycięstwie Ołeksandr Usyk. - Chciałbym podziękować Bogu i mojej całej ekipie. Dziękuję także całemu Wembley, jesteście wspaniali - dodał.

To był wspaniały wieczór w wykonaniu ukraińskiego wojownika. Do rewanżu z Danielem Dubois podszedł zupełnie inaczej niż dwa lata temu. Teraz był bardzo szybki, dynamiczny i czujny. Rywal praktycznie nie mógł mu zagrozić w żadnej płaszczyźnie. Kiedy Usyk wyczuł tylko moment, od razu go wykorzystał.