Usyk wziął na cel pogromcę Artura Szpilki. Będzie hit w Ameryce?

- Nie będziemy uganiać się za Furym. Jesteśmy przecież mistrzami świata, a zobaczcie ile było oświadczeń Fury'ego w ostatnich miesiącach. Tak naprawdę nikt nie wie, co on zaraz zrobi. Ten gość jest nieprzewidywalny. On według mnie obawia się walki z Aleksandrem i unika tej konfrontacji, dlatego wybrał Joshuę. Chcieliśmy unifikacji wszystkich pasów i to nie przez nas nie dojdzie do takiego pojedynku. Będziemy na walce Wildera z Heleniusem i chętnie spotkamy się ze zwycięzcą tego starcia, bo my, w przeciwieństwie do Fury'ego, szukamy walk ze zwycięzcami, a nie przegranymi. Już na początku przyszłego roku może więc dojść do walki Aleksandra z Wilderem - stwierdził Egis Klimas, menadżer Usyka.