Usyk wyjeżdża z Ukrainy. "W ten sposób bardziej pomogę"

Łukasz Rogowski Boks

W minionych dniach sporo spekulowało się o tym, czy rewanżowa bokserska walka pomiędzy Anthonym Joshuą a Ołeksandrem Usykiem dojdzie do skutku. W związku z wojną w Ukrainie zarówno Usyk, jak i wielu innych ukraińskich sportowców wróciło do swojego kraju, aby bronić go przed rosyjską agresją.

Zdjęcie Ołeksandr Usyk / AFP