Usyk wszystkie skarby pozostawił w Arabii. Saudyjski bogacz oniemiał

Sobotni wieczór i noc czasu polskiego to był czas dla kibiców boksu jak z bajki . Po raz kolejny Arabia Saudyjska zorganizowała galę, którą od pierwszej walki oglądało się z wypiekami na twarzy. Nie oszukujmy się, to gigantyczne fundusze spowodowały, że nagle zaczęło udawać się kontraktować walki , jakich w ostatnich kilkunastu latach, a nawet już kilku dekadach, spragnieni byli fani tego sportu.

Turki Alalshikh zachwycony. Prezenty od Ołeksandra Usyka to prawdziwe skarby

Potwierdzeniem, że w państwie z Bliskiego Wschodu, które jest największym na świecie eksporterem ropy naftowej , w projekcie elitarnej rozrywki nie ma żadnych finansowych barier, jest największa walka od ćwierćwiecza. To właśnie w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej, poznaliśmy nowego zunifikowanego mistrza świata wagi ciężkiej w osobie Ołeksandra Usyka . Ukrainiec zgromadził wszystkie cztery, najbardziej poważane pasy prestiżowych federacji, a dodatkowo jest posiadaczem pasa "The Ring" i specjalnego trofeum z dużym napisem "Undisputed" (niekwestionowany - przyp.).

Wielką rolę w ramach specjalnego projektu "Riyadh Season", promowanego m.in. właśnie przez boks, odgrywa arabski minister, Turki Alalshikh. Jego Ekscelencja, jako że należy do królewskiej rodziny , jest doradcą na dworze w randze ministra, a także szefem Generalnego Urzędu ds. Rozrywki . Fakt, że osobiście jest rozkochany w boksie sprawił, iż z punktu widzenia interesów tego sportu nic lepszego nie mogło spotkać szermierki na pięści, w ostatnim czasie przegrywającej walkę o rząd dusz . W dużym stopniu z winy tych promotorów i szefów federacji, którzy na różnych rynkach zapalczywie walczyli o swoje interesy, a teraz strumień petrodolarów sprawił, że w Arabii są w stanie robić wspólny biznes.

Pięściarze mają swoją rolę do odegrania i Usyk do spółki z Furym pokazali kilkadziesiąt godzin temu sport w najlepszym wydaniu . Wygrał ten, który na papierze był mniejszym faworytem, ale wielkie umiejętności, w połączeniu z unikalną motywacją spowodowały, że Ukrainiec potrafił przetrwać trudniejsze chwile, a sam był dużo bliżej tego, by rzucić "Króla Cyganów" na deski.