Usyk wreszcie zareagował ws. końca kariery Fury'ego. O tych słowach będzie głośno

W czwartek minął dokładnie miesiąc od niespodziewanej deklaracji Tysona Fury'ego . 13 stycznia "The Gypsy King" w krótkim filmiku na swoim koncie na Instagramie powiedział: "Cześć wszystkim, powiem krótko i zwięźle. Chciałbym ogłosić moje wycofanie się z boksu. To była niezła zabawa, uwielbiałem każdą minutę". Nie każdy w to wierzy, niektórzy przypominają 2022 rok, gdzie również złożył takie oświadczenie, które niedługo później nie pokryło się z rzeczywistością.

- Myślę, że to tylko narzędzie negocjacyjne. Jeśli to prawda, życzę mu wszystkiego najlepszego na emeryturze. Problem w tym, że część mnie nie jest do końca przekonana co do powagi tej decyzji. Już pięć razy przechodził na bokserską emeryturę. To może być po prostu taktyka przetargowa w negocjacjach do walki z Anthonym Joshuą. Po prostu nie wiem - mówił kilka dni później Tony Bellew, były mistrz świata WBC w kategorii junior ciężkiej.