Usyk walczył za Ukrainę i wytrzymał. Czekam na powrót Fury'ego

Dariusz Wołowski, Interia: Wynik drugiej walki Usyk - Joshua nie był jednogłośny. Dwóch sędziów widziało zwycięstwo Ukraińca, jeden Brytyjczyka.

Mariusz Wach (polski bokser wagi ciężkiej): - To pokazuje o ile Joshua był lepiej przygotowany do rewanżu, tak od strony fizycznej, jak i taktycznej. Boksował znakomicie, to była zażarta i twarda walka. Usyk był jednak szybszy od Brytyjczyka przez cały pojedynek. Zasada jest taka, że pretendent musi być wyraźnie lepszy od mistrza, żeby odebrać mu tytuł. Powinien go po prostu zlać. A to się nie stało. Usyk obronił pasy zasłużenie.

Był pod znacznie większą presją niż podczas pierwszej walki. Teraz bił się dla całej Ukrainy broniącej się przed napaścią Rosji. Sam mówił, że w związku z tym, znacznie trudniej mu było kontrolować emocje w ringu.

- Okoliczności tej walki były zupełnie inne niż pierwszej we wrześniu 2021 roku. Teraz na Ukrainie trwa wojna, giną rodacy Usyka, więc miał prawo czuć, że walczy dla całego narodu. Tym większy szacunek, że nie dał się ponieść emocjom, nie wdał się w bijatykę, ale realizował swój plan. No i utrzymał pasy. Jest mistrzem.

Dwa razy pokonał Joshuę. Kto mu może zagrozić? Sądzi Pan, że Tyson Fury zdecyduje się wrócić na ring? Ani on, ani Usyk nigdy nie przegrali pojedynku.

- Fury zakończył karierę, ale ja mu nie ufam. On uwielbia szum wokół siebie, i chyba nie wytrzyma spokoju emerytury. To showman z urodzenia, zawsze chce być w centrum wydarzeń. Normalne życie go znudzi. A poza tym walka z Usykiem wiązałaby się z otrzymaniem czeku z tak ogromną kwotą, że Fury się załamie. Na to liczę, bo to byłby fascynujący pojedynek.

Kto by go wygrał: Usyk, czy Fury?

- Nawet nie wiem kogo wskazać jako faworyta. Obaj mają wielkie zalety. Usyk jest szybki, sprawny, ale balansowi ciała i pracy nóg Fury’ego też niczego nie można zarzucić. Tyson jest wielkim chłopem, to monstrum w ringu, siłacz, a jednocześnie pięściarz tak wyszkolony i sprawny, jakby ważył z 15 kg mniej. No działoby się w takiej walce. Trzymam kciuki, żeby do niej doszło.

Rozmawiał Dariusz Wołowski

